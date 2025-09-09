"Продължаваме промяната": Управляващите подведоха протестиращите млади лекари

"Продължаваме промяната" смятат, че управляващите за пореден път са излъгали протестиращите млади лекари, става ясно от позиция на политическата партия, разпространена до българските медии. Според партията на Асен Василев представените от Министерството на здравеопазването предложения за промени в Наредба № 1 за придобиване на специалност са недостатъчни и не водят до качествена промяна в режима на придобиване на специалност от младите лекари.

Историята на проблема

От партията припомнят, че до тези промени се стигна след започнали през месец май тази година протести на младите лекари в страната, които публично огласиха редица проблеми, свързани с мизерни нива на заплащане и условия за кандидатстване за специалност обвити в мистерия, при които много лесно „се избират“ не най-подготвените кандидат специализанти.

"От ПП „Продължаваме Промяната“, следвайки политиките и ценностната система на партията, припознахме тези изнесени преди няколко месеца проблеми и подготвихме законопроект, в който предложихме нови минимални основни възнаграждения за млади лекари - 150% от средната работна заплата за лекари и за медицински сестри - 125% от средната работна заплата в страната", отбелязват от партията. ОЩЕ: 5000 лева заплата - кандидати няма: Ситуацията в болница "Д-р Тота Венкова" в Габрово

Нито едно от предложенията на младите лекари не е изпълнено, твърдят ПП

"След като разгледахме предложените от правителството промени в Наредба № 1, може да посочим, че те не отразяват консенсус между младите лекари, работодателите и Министерство на здравеопазването (МЗ) за осигуряване на честни и обективни конкурси за заемане на местата за специализация в болниците и за получаване на достойни възнаграждения. Премахва се единствената нормативна гаранция за минимално възнаграждение на лекарите специализанти, без да има предложена нова регулация; създават се неефективни правила за „честни“ конкурси чрез участието в комисиите на служител на МЗ; предвижда се подаване на сигнали, което е възможно и до момента, включително по реда на Закона за сигналоподателите", смятат от "Продължаваме промяната". ОЩЕ: Минималната заплата за старт в професията "лекар": Младите медици пак повториха исканията си

Снимка: iStock

Те обръщат внимание, че Министерство на здравеопазването посочва, че предложеният проект е създаден след проведени срещи на Работна група, в която са участвали представители на младите лекари, но се възмущават, защото не виждат нито едно от техните предложения залегнали в него.

Според тях така излиза, че младите лекари са използвани единствено за параван, чрез който да се затвърди сегашното статукво в системата за обучение, което доведе до масови протести на студенти и специализанти в няколко града.

От "Продължаваме промяната" изтъкват, че същевременно здравното министерство не е приело нито едно от предложенията на младите лекари за минимални нива на заплащане и за провеждане централизирани конкурси за зачисляване на специалност. Основна причина за това е съпротивата на работодателите в здравеопазването.

"В заключение, Министерство на здравеопазването не спази публично оповестените намерения преди три месеца, че ще предложи промени в системата на обучение на младите лекари, които да ги стимулират да останат в България и да осигурят качествено лечение на пациентите. Това е поредното неизпълнено обещание на правителството към протестиращите медицински специалисти след като ги излъга, че до края на юли ще има приети нови достойни минимални възнаграждения. „Продължаваме Промяната“ последователно ще води политика за осигуряване на лекари и сестри в България чрез реформи и достойни възнаграждения", добавят още от партията. ОЩЕ: "Тате ще ми купи колело, ама друг път": Асен Василев каза как ГЕРБ постъпват с младите лекари (ВИДЕО)