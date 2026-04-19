Прокремърски или мек евроскептик: Политолози се чудят дали Румен Радев ще издържи демокрацията?

19 април 2026, 21:24 часа 542 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот, YouTube.com: Румен Радев/Rumen Radev
След като "Прогресивна България" на Румен Радев печели убедително предсрочните парламентарни избори, според екзитполовете на водещите социологически агенции към 19.00 ч. - политолозите Цветанка Андреева и Петър Чолаков коментираха в изборното студио на бТВ възгледите му, а именно дали са прокремълски или по-скоро евроскептични. Според Андреева Радев е прокремълски настроен, докато според Чолаков той по-скоро е мек евроскептик.

Ще издържи ли Радев демокрацията?

"Демокрацията издържа Румен Радев, сега ще видим дали Румен Радев ще издържи демокрацията", коментира Андреева". Според нея трябва да се види дали Радев е получил прокремълски вот ли по-скоро събира протесните гласове. 

"Умереността победи на тези избори. Правеха се паралели между Радев и Орбан, тези паралели нямат основание. Видяхме, че "Възраждане" имат доста скромен политически резултат, т.е. този креслив евроскептицизъм не спечели, губи на тези избори", смята Чолаков, според когото Радев не е казвал, че е против ЕС и НАТО. 

"Риториката на двата стола"

Чолаков изрази мнение, че е интересното откъде Румен Радев привлича гласове. "От ГЕРБ, които се опитват с тази риторика на двата стола - хем с Брюксел, хем да не се караме с Кремъл", каза Чолаков. Според него очевидно е, че Радев е напипал печелившата формула.

Деница Китанова Отговорен редактор
