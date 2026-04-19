"ГЕРБ и ДПС са в миналото": ПП-ДБ предупредиха, че битката за честен вот не е приключила (ВИДЕО)

"Спортсменско е да се поздрави победителя на тези избори г-н Румен Радев и ние го поздравяваме. Все още битката за честността на изборите не е приключила", каза в изявление след края на изборите Асен Василев, лидер на "Продължаваме промяната", която е част от ПП-ДБ. От формацията предупредиха за изгонен международен наблюдател, както и обърнаха внимание, че в момента върви броенето на бюлетините и видеонаблюдението.

"Силно се надяваме докрая на вечерта да не ставаме свидетели на срамните сцени от последните парламентарни изобри. Когато тази битка приключи, ще коментираме детайлно какво трябва да се случи в следващия парламент", каза Василев.

Моделът ГЕРБ-ДПС е в миналото, според ПП-ДБ

Според Асен Василев най-важното нещо е, че българските граждани са излезли, гласували и оставили ГЕРБ и ДПС в миналото.

"Това, което протестът си беше поставил като цел. От тук нататък ни чака изключително много работа с висчки законопроекти с избора на нов ВСС и нов главен прокурор", каза Василев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев допълни, че мделът Пеевски - Борисов няма да има 80 гласа в следващото Народно събрание, което означава възможност за смяна на ВСС и главния прокурор. "Това беше една от целите на протестите. Ние поехме ангажимента да бъдем техния инструмент", каза още Мирчев.

ПП-ДБ - гарант за европейското бъдеще

"В този парламент единствената политическа сила, която може да гарантира европейския път на България е ПП-ДБ", категоричен е Мирчев.

Лидерът на ДСБ също изтъкна това, като посочи, че коалицията ще бъде гарант за европейския път на България.

ЕКЗИТПОЛОВЕТЕ

МАНДАТИ

