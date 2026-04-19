"Иран по-скоро печели войната. Ормузкият проток няма да бъде отворен в близко бъдеще": Анализ

19 април 2026, 18:06 часа 675 прочитания 0 коментара
"Иран по-скоро печели войната. Ормузкият проток няма да бъде отворен в близко бъдеще": Анализ

“Според мен реалността е такава, че Ормузкият проток няма как да бъде отворен в близко бъдеще. Това, което показва моят анализ е, че Иран по-скоро печелят войната, т.е. те контролират протока“. Това коментира пред bTV финансовият експерт и инвеститор Макс Баклаян.

„Кой контролира протока? Този, който печели войната. Няма нито един конфликт в Близкия изток, който да е бил решен толкова скоро, колкото се надява президентът Тръмп,  което означава, че много по-продължително ще продължи това нещо. Интересите на страните са коренно различни. Тук са три държави – САЩ, Иран и Израел. По всичко личи, че трите държави имат коренно различни цели, които трябва да постигнат“, посочи той.

„Ако аз съм на мястото на Иран, най-вероятно ще се опитам да държа протока, възможно най-дълго време затворен. Битката не е с оръжие, а всъщност е икономическа и влияе върху цялата глобална икономика и е породена от глобалния хегемон Щатите“, коментира Баклаян.

„Те са виновни за това, което се случва. Смятам, че ако Иран имат коз в ръката, той е да държат протока максимално дълго време затворен. Петролът е първото нещо, което виждаме като покачващи си цени. Това е най-важният морски, търговски път, който съществува в света. 30% от втечнения газ минава оттам, което означава, че това е за отопления, енергията, която използваме. 30% от азотните торове минават оттам, които са свързани с храната. Критични суровини като хелия минават оттам. Колкото по-дълго Иран държат протока затворен, толкова по-силни ще стават в този конфликт“, коментира експертът.

„Ние в момента не можем да контролираме цените на горивата. Обаче последните няколко години воденето на проинфлационна политика от страна на политически партии,  наши политици, доведе до това да имаме проблеми с цените не само заради войната в Иран в момента, а по много други причини“, коментира Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO- Българската предприемаческа асоциация.

„И предното правителство падна в крайна сметка заради неадекватни предложения, свързани с данъчно-осигурителната политика. Това е добър сигнал към какъвто и да е резултат днес. И който и да формира правителство, и каквото и да е това, да го има предвид, че ние хората очакваме, поне каквото зависи от нас като държава, да има политици, които мислят в посока как държавата наистина да се държи адекватно, от гледна точка на данъци, цени, осигуровки, и да помогне на хората да живеят по-добре, а не да провокира по-висока инфлация“, коментира той.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов
Доналд Тръмп Ормузки проток война Иран
