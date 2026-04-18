Ню Делхи привика иранския посланик заради обстрела по индийски кораби в Ормузкия проток

Индия привика иранския посланик след нападенията срещу два кораба под индийски флаг в Ормузкия проток на 18 април - деня, в който Техеран обяви ново затваряне на жизненоважния за световните доставки морски маршрут. Ню Делхи призова Ислямската република незабавно да възстанови безопасното преминаване на индийските кораби през пролива: Иран е стрелял по два кораба в Ормузкия проток след новото затваряне, върховният лидер заплаши враговете.

Обстрелваните кораби

Сред обстрелваните плавателни съдове имаше един супертанкер под индийски флаг. Корабите са били принудени да се върнат от Ормузкия проток, след като към тях са се приближили военноморски единици на Иранската революционна гвардия, съобщи по-рано компанията за наблюдение на морския транспорт TankerTrackers. Според нея аудиозаписи сочат, че катерите на Революционната гвардия са открили огън, докато корабите са били пренасочвани на запад.

Един от плавателните съдове е бил много голям танкер, превозващ около два милиона барела иракски петрол, добавиха от TankerTrackers. Индия все още внася ирански петрол.

В отделно съобщение Британската служба за морска търговия (UKMTO) обяви, че танкер е бил приближен и обстрелян от два катера на Иранската революционна гвардия на около 20 морски мили североизточно от Оман - вероятно става дума за един от двата горепосочени плавателни съда. Капитанът на кораба е докладвал за инцидента, като е добавил, че танкерът и екипажът му са в безопасност.

По-късно Axios съобщи, цитирайки американски представител, че откакто Иран днес възобнови блокадата си, в Ормузкия проток са били извършени най-малко три нападения срещу търговски кораби. Според съобщението поне един от тях е претърпял щети, но няма данни за ранени.

