Стратегически победихме: Председателят на иранския парламент, докато Тръмп си свирука "My Way" (ВИДЕО)

"Не сме унищожили врага – той още има пари и оръжия, но стратегически те са победени, сравнявайки положението им с нас". Това заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, който напоследък е човекът, говорещ най-много публично от името на кървавия режим на аятоласите в Иран - Още: Новата сага с Ормузкия проток променя мирните преговори: Какво става между САЩ и Иран? (ВИДЕО)
Iran’s Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) April 18, 2026
We have not destroyed the enemy; they still possess money and weapons, but strategically they have been defeated in comparison to us. pic.twitter.com/xXF9fXB61B
Галибаф обясни, че Иран не е по-силен от САЩ във военно отношение: "Ясно е, че те имат повече пари, оборудване и ресурси, и тъй като са подпалили толкова много войни по света, те имат и повече опит от нас. Ционисткият режим, който е слуга и агент на Америка в региона, също притежава голяма мощ". Но председателят на иранския парламент поясни: "Врагът има пари и ресурси, но не действа правилно. Те правят грешки в стратегическите си решения. Грешат за нашия народ, точно както грешат и във военния си план. Правителството на САЩ твърди, че "Америка е на първо място", но на практика е показва, че Израел е на първо място за него, защото взема решения въз основа на невярна информация от Израел":
Iran’s Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) April 18, 2026
We are not militarily stronger than America. It is clear that they have more money, equipment, and resources, and because they have carried out so many aggressions around the world, they also have more experience than us. The Zionist regime, which is America’s… pic.twitter.com/kbYbxNxEU2
На фона на тези думи, The New York Times публикува материал на база информация от свои източници, според който въпреки тежките бомбардировки в продължение над месец, Иран запазва значителен потенциал. По-точно – до 70% от резервите с ракети на Иран отпреди старта на войната са непокътнати, около 60% от ракетните установки на Иран работят, а около 40% от запасите от ударни дронове като "Шахед" на Иран също са налице.
А междувременно Доналд Тръмп реши да публикува в социалните мрежи преди да си легне (може би) песента на Франк Синатра „My Way” (По моя начин) - Още: Иран е стрелял по два кораба в Ормузкия проток след новото затваряне, върховният лидер заплаши враговете
Trump posted a video of Frank Sinatra performing “My Way”.— Clash Report (@clashreport) April 19, 2026
“And now, the end is near / And so I face the final curtain…
⁰Regrets, I’ve had a few / But then again, too few to mention…
⁰I did it my way.” pic.twitter.com/9y4aPnloZj