Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Стратегически победихме: Председателят на иранския парламент, докато Тръмп си свирука "My Way" (ВИДЕО)

19 април 2026, 9:17 часа
Снимка: Getty Images
"Не сме унищожили врага – той още има пари и оръжия, но стратегически те са победени, сравнявайки положението им с нас". Това заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, който напоследък е човекът, говорещ най-много публично от името на кървавия режим на аятоласите в Иран - Още: Новата сага с Ормузкия проток променя мирните преговори: Какво става между САЩ и Иран? (ВИДЕО)

Галибаф обясни, че Иран не е по-силен от САЩ във военно отношение: "Ясно е, че те имат повече пари, оборудване и ресурси, и тъй като са подпалили толкова много войни по света, те имат и повече опит от нас. Ционисткият режим, който е слуга и агент на Америка в региона, също притежава голяма мощ". Но председателят на иранския парламент поясни: "Врагът има пари и ресурси, но не действа правилно. Те правят грешки в стратегическите си решения. Грешат за нашия народ, точно както грешат и във военния си план. Правителството на САЩ твърди, че "Америка е на първо място", но на практика е показва, че Израел е на първо място за него, защото взема решения въз основа на невярна информация от Израел":

На фона на тези думи, The New York Times публикува материал на база информация от свои източници, според който въпреки тежките бомбардировки в продължение над месец, Иран запазва значителен потенциал. По-точно – до 70% от резервите с ракети на Иран отпреди старта на войната са непокътнати, около 60% от ракетните установки на Иран работят, а около 40% от запасите от ударни дронове като "Шахед" на Иран също са налице.

А междувременно Доналд Тръмп реши да публикува в социалните мрежи преди да си легне (може би) песента на Франк Синатра „My Way” (По моя начин) - Още: Иран е стрелял по два кораба в Ормузкия проток след новото затваряне, върховният лидер заплаши враговете

Ивайло Ачев
Доналд Тръмп ирански ракети ирански дронове война Иран Мохамед Багер Галибаф
