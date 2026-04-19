Дясната ръка на Радев обяви: Монополът на ДПС приключи

19 април 2026, 23:13 часа 741 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дясната ръка на Радев обяви: Монополът на ДПС приключи

Кандидатът за депутат от "Прогресивна България" и водач на листата в Кърджали Иван Демерджиев заяви, че влиянието на ДПС в региона вече не е безалтернативно, след като формацията на Румен Радев отчита сериозен пробив на фона на убедителния си национален резултат.

"Монополът на ДПС не съществува в Кърджали", подчерта Демерджиев и благодари на избирателите в региона за подкрепата. По думите му ключовият фактор за този резултат е промяната в поведението на гласоподавателите. "Хората ни повярваха, пребориха страха и гласуваха", каза той. Още: Пеевски се оплака от репресии

Той открои и ролята на институциите, като специално благодари на МВР за действията в изборния ден. "Мисля, че те дадоха доста добър пример как трябва да се противодейства на купения и манипулиран вот", заяви Демерджиев. Според него именно засилените мерки срещу контролиран глас обясняват и по-ниската избирателна активност в региона.

Думите му идват на фона на публикуваните данни за рекорден брой сигнали за изборни нарушения в страната и засилено присъствие на органите на реда в чувствителни райони. Темата вече предизвика остри политически сблъсъци, след като лидерът на ДПС Делян Пеевски определи действията на МВР като репресия. 

Демерджиев обаче защити противоположната теза и заяви, че промените в Кърджалийско са видими. По негови думи в редица населени места "Прогресивна България" вече изпреварва ДПС по резултат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ще се преборят мандатите. За нас е най-важно, че това, което искахме да постигнем тук, е факт. Страхът е преборен", каза още той. Още: Паралелно преброяване: Румен Радев печели пълно мнозинство

Бившият вътрешен министър даде заявка, че работата на формацията в региона няма да приключи с изборния ден. "Знам, че гражданите на Кърджали очакват справедливост и ще я получат. Ние няма да приключим работата си тук днес", заяви Демерджиев, като добави, че целта е регионът да бъде "освободен от самозабравили се хора".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Румен Радев Иван Демерджиев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес