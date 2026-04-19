Дясната ръка на Радев обяви: Монополът на ДПС приключи

Кандидатът за депутат от "Прогресивна България" и водач на листата в Кърджали Иван Демерджиев заяви, че влиянието на ДПС в региона вече не е безалтернативно, след като формацията на Румен Радев отчита сериозен пробив на фона на убедителния си национален резултат.

"Монополът на ДПС не съществува в Кърджали", подчерта Демерджиев и благодари на избирателите в региона за подкрепата. По думите му ключовият фактор за този резултат е промяната в поведението на гласоподавателите. "Хората ни повярваха, пребориха страха и гласуваха", каза той.

Той открои и ролята на институциите, като специално благодари на МВР за действията в изборния ден. "Мисля, че те дадоха доста добър пример как трябва да се противодейства на купения и манипулиран вот", заяви Демерджиев. Според него именно засилените мерки срещу контролиран глас обясняват и по-ниската избирателна активност в региона.

Думите му идват на фона на публикуваните данни за рекорден брой сигнали за изборни нарушения в страната и засилено присъствие на органите на реда в чувствителни райони. Темата вече предизвика остри политически сблъсъци, след като лидерът на ДПС Делян Пеевски определи действията на МВР като репресия.

Демерджиев обаче защити противоположната теза и заяви, че промените в Кърджалийско са видими. По негови думи в редица населени места "Прогресивна България" вече изпреварва ДПС по резултат.

"Ще се преборят мандатите. За нас е най-важно, че това, което искахме да постигнем тук, е факт. Страхът е преборен", каза още той.

Бившият вътрешен министър даде заявка, че работата на формацията в региона няма да приключи с изборния ден. "Знам, че гражданите на Кърджали очакват справедливост и ще я получат. Ние няма да приключим работата си тук днес", заяви Демерджиев, като добави, че целта е регионът да бъде "освободен от самозабравили се хора".