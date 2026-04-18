Новата сага с Ормузкия проток променя мирните преговори: Какво става между САЩ и Иран? (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом на 19 април, че Иран се е опитал "да се измъкне" с днешното повторно затваряне на Ормузкия проток, но че Вашингтон води преговори с тях и до края на деня ще разполага с информация по въпроса за мирния процес. Брифингът дойде часове след като Техеран обяви ново блокиране на жизненоважния за световните доставки морски маршрут, а ирански катери са стреляли по търговски кораби в пролива.

Вчера, 17 април, Ислямската република обяви, че отваря протока за търговско корабоплаване, но САЩ отказаха да вдигнат военноморската си блокада на иранските пристанища, което доведе до днешното решение на Иран.

Тръмп: Иран не може да ни изнудва

Тръмп заяви, че диалогът с Иран „протича наистина добре“ - въпреки днешното затваряне на пролива. "Говорим с тях“, настоява той. „До края на деня ще имаме информация".

Trump:



We will be talking about Iran later—we have very good conversations going on. It’s working out very well. pic.twitter.com/QjEuN9iXp8 — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

„Искаха да затворят пролива отново. Не могат да ни изнудват“, твърди републиканецът.

Trump:



They wanted to close up the strait again, as they have been doing for years.



They can’t blackmail us. pic.twitter.com/QpRFCaDUOk — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Очевидно обаче Техеран може да го прави - използва за пореден път като оръжие затварянето на един от най-важните морски маршрути за глобалната търговия.

Техеран: САЩ имат прекомерни искания, няма да бъде приет и най-малък компромис

Върховният съвет за национална сигурност на Иран пък обяви: "След като враговете бяха разгромени на бойното поле, те самите започнаха да молят за примирие и преговори. Преговорите продължиха 21 часа без прекъсване, като Иран отстояваше исканията на народа въпреки дълбокото недоверие към Съединените щати. Врагът изтъкна нови прекомерни искания, но Иран даде ясно да се разбере, че няма да отстъпи от позициите си".

Става въпрос за преговорите в пакистанската столица Исламабад по време на двуседмичното прекратяване на огъня, което все още трае. Твърди се, че в тези дискусии американците са поискали иранските власти да им предадат целия обогатен уран в страната и да дадат уверения, че няма да обогатяват за 20 години напред. Предполага се, че Техеран е предложил срок от около 5 години - четири пъти по-кратък. САЩ искат и Иран никога да не се сдобива с ядрено оръжие - нещо, което Ислямската република не смее да обещае. Тя досега винаги е твърдяла, че обогатяването на уран е с граждански цели.

Отделно от това Щатите настояват за свободно корабоплаване през Ормузкия проток, а иранците - за събиране на такси от корабите, преминаващи оттам, и за размразяване на свои активи в чужбина на стойност милиарди долари: "Ще изнесем иранския уран лека-полека": Вашингтон и Техеран обсъждат сделка за милиарди (ВИДЕО).

"Бяха представени нови предложения и Иран все още ги разглежда, без да дава отговор. Няма да бъде приет и най-малък компромис, отстъпка или снизходителност", казват от Върховния съвет за национална сигурност на Иран относно преговорите. Не се споменава обаче какви са подновените предложения.

Иран иска контрол над Ормузкия проток до "края на войната"

Съветът заяви още, че Иран ще запази контрола и наблюдението над пролива до "пълното приключване на войната". Корабите трябва да предоставят пълна информация и да получат разрешение в съответствие с иранските разпоредби. "Преминаването ще бъде обвързано с изисквания и разходи, свързани със сигурността, безопасността и опазването на околната среда. Всяко нарушаване или опит за блокада ще се разглежда като нарушение на примирието. Иран ще попречи дори на ограниченото отваряне, ако врагът продължи враждебните си действия по море", гласи изявлението от днес.

Иран иска пролива Ормуз да остане отворен, но счита, че САЩ се опитват да подкопаят дипломатическия път, заяви в отделно изявление заместник-министърът на външните работи на страната Саид Хатибзаде.

Той каза, че в бъдеще няма да има блокада и че никой не може да диктува условия на Иран. Също така добави, че ако отново избухне война, Ислямската република ще отговори с "пълна сила".