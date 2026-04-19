Тръмп се закани да взриви цял Иран, Турция работи за алтернатива на Ормузкия проток

Последен шанс - цялата страна ще бъде взривена, ако не подпише споразумение. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, който хем написа публикация в социалната си мрежа Truth Social, но и Fox News го предаде. Fox News е единствената голяма американска телевизия, която е считана за симпатизираща на Тръмп и като цяло е информационен бастион на републиканците.
Още: "Иран по-скоро печели войната. Ормузкият проток няма да бъде отворен в близко бъдеще": Анализ
Donald Trump said Iran would face attacks on bridges and power plants if it does not sign a deal, describing it as the country’s “last chance”. "The whole country will be blown up if they don't sign a deal," he said. #US pic.twitter.com/6otNESvPia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 19, 2026
В публикацията си в Truth Social Тръмп казва, че утре, 20 април, американска делегация пак ще е в Исламабад и дава знак за преговори. "Предлагаме много разумно споразумение и се надявам да приемат, иначе ще взривим всяка електроцентрала и всеки мост в Иран. Край с г-н мил и добър", написа Тръмп и обяви, че с повторното затваряне на Ормузкия проток Иран губи по 500 млн. долара дневно, а САЩ не губи нищо.
Междувременно, Financial Times публикува материал, според който Турция също търси алтернатива на Ормузкия проток. Става въпрос за сухопътна алтернатива - от пристанището Ал-Фау (Grand Faw Port) в Южен Ирак, през цял Ирак до турската граница и продължава към Европа. Проектът на стойност 17-25 млрд. долара се подкрепя от Турция, Ирак, Катар и ОАЕ. Идеята му е доставките да стигат до половин месец по-бързо до Европа, отколкото през Суецкия канал.
Още: Стратегически победихме: Председателят на иранския парламент, докато Тръмп си свирука "My Way" (ВИДЕО)