29% от електората на Радев е бил на протестите, "Възраждане" и МЕЧ с по-високи дялове

Близо една трета (29%) от гласувалите за "Прогресивна България" на парламентарния вот днес, 19 април, са обявили, че са участвали в антиправителствените протести от края на миналата година. Демонстрациите тогава бяха първоначално срещу спорния законопроект за бюджет 2026, след което се разраснаха до по-широко недоволство срещу кабинета "Желязков" и в крайна сметка доведоха до оставката му. Данните са на социологическа агенция "Мяра" и бяха оповестени след изборния ден.

Привърженици на ГЕРБ, ДПС и ИТН също са участвали

Интересното е, че поддръжници на формациите, които тогава бяха в управлението, също са заявили при гласуването си сега, че са участвали в антиправителствените протести. Например 26% от гласувалите за ИТН са били на протестите, 17% от избирателите на БСП - също, а това важи за 16% от електората на ГЕРБ-СДС.

Освен това цели 20% от гласувалите за ДПС на санкционирания за корупция Делян Пеевски са казали, че са участвали в демонстрациите. "ДПС-Ново начало" тогава подкрепяше правителството на Росен Желязков, макар на хартия да не участваше в него.

Снимка: Actualno.com, Ивайло Илиев

Цели 57% от електората на ПП-ДБ са заявили, че са участвали в демонстрациите от края на 2025 г. и началото на 2026 г.

Там са били още 35% от поддръжниците на "Възраждане", 35% от гласувалите сега за МЕЧ и 32% от електората на "Сияние", гласят данните на "Мяра".

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" width="100%" alt="visualization" />