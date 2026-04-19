Опашки от чакащи и удължен изборен ден: 71% избирателна активност в емблематичен район

19 април 2026, 22:48 часа
Впечатляващите 71,81% е била избирателната активност в СО-район "Студентски".

"По време на предсрочните парламентарни избори днес избирателната активност в СО-район "Студентски" по предварителни данни достигна рекордните 71,81%. Традиционно районът ни е с най-висока избирателна активност сред големите населени места в страната и 23-и Многомандатен избирателен район (МИР). Избирателите по списък в района са 34 353 души. Гласували са 24 670 граждани", съобщиха местните власти.

Традиционно голяма активност

Активността на местното население в СО-район "Студентски" е 57,57%, еквивалент на 19 776 избиратели. В допълнение към това дописани към избирателните списъци са 14,25% (4 894 души), които са студенти и членове на Секционните избирателни комисии (СИК).

Така при избирателна активност по екзитпол в цяла България от 45%, активността в СО-район "Студентски" е 71,81%

Местно население – избиратели, 57,57% (19 776 ), дописани в протокола – избиратели, 14,24% (4 894 ), сочат данните.

"Затвърждаваме възходящия тренд в гласуването на местните жители на района", съобщават от столичния район.

Избирателната активност на местното население на територията на СО-район "Студентски" през последните избори:

  • Местни избори 2023 - 41,40%
  • Народно събрание юни 2024 - 42,98%
  • Народно събрание октомври 2024 - 48,53%
  • Народно събрание април 2026 – 57,57%
Изборният ден беше удължен

В действителност от Студентски град имаше сигнали за големи струпвания и опашки пред секциите.

Ето защо изборният ден в район "Студентски" беше удължен, отчете председателят на комисията Полина Витанова.

"Изключително голямо струпване на гласоподаватели в няколко секции в район "Студентски", което продължава и към настоящия момент. Избиратели продължават да стоят пред секциите и имат право да гласуват. Студентите, които са редовно обучение, имат право да гласуват на територията на цяла Столична община, не само в секции в район "Студентски"", заяви Витанова.

"Машините не работеха, и те също, за съжаление. Имаме 6 спрели изцяло машини, една машина не получи карти за гласуване. Още в предизборния ден и в изборния сутринта не бяха предоставени, но при много машини в повече от половината секции или не излизаше бюлетина от машината, или тя беше празна, или имаше само отрязъци от бюлетини", обясни тя.

Десислава Любомирова
