Орбан: Украйна ще ни пусне петрол още в понеделник, ако Унгария деблокира заема

Украйна е изразила готовност да възобнови транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ още в понеделник, ако Будапеща деблокира заема от ЕС в размер на 90 милиарда евро. Това написа унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа Х. Орбан обаче е категоричен, че Будапеща не е променила позицията си по този въпрос.
"Чрез Брюксел получихме сигнал от Украйна, че са готови да възстановят доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още в понеделник, при условие че Унгария вдигне блокадата си върху заема от ЕС в размер на 90 милиарда евро. Позицията на Унгария не се е променила: няма петрол = няма пари. След като доставките на петрол бъдат възстановени, ние вече няма да пречим на одобряването на заема", пише Орбан.
Той уточнява, че отпускането на заема "не налага никаква финансова тежест или задължения на Унгария".
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 19, 2026