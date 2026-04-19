Най-важното от изборите:

Орбан: Украйна ще ни пусне петрол още в понеделник, ако Унгария деблокира заема

19 април 2026, 22:35 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Орбан: Украйна ще ни пусне петрол още в понеделник, ако Унгария деблокира заема

Украйна е изразила готовност да възобнови транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ още в понеделник, ако Будапеща деблокира заема от ЕС в размер на 90 милиарда евро. Това написа унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа Х. Орбан обаче е категоричен, че Будапеща не е променила позицията си по този въпрос.

"Чрез Брюксел получихме сигнал от Украйна, че са готови да възстановят доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още в понеделник, при условие че Унгария вдигне блокадата си върху заема от ЕС в размер на 90 милиарда евро. Позицията на Унгария не се е променила: няма петрол = няма пари. След като доставките на петрол бъдат възстановени, ние вече няма да пречим на одобряването на заема", пише Орбан. 

Той уточнява, че отпускането на заема "не налага никаква финансова тежест или задължения на Унгария".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан война Украйна заем Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес