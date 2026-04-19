Тезата "Борисов е виновен": Ако навремето не беше вързал "магаре" за президент, днес никой нямаше да знае за Радев

Основна заслуга за възхода и победата на Румен Радев има... Бойко Борисов. Такава логическа връзка намери Манол Пейков от ПП-ДБ.

В свой пост във Фейсбук той говори "за малките неща, които (понякога съвсем неочаквано) водят до големи промени".

"Всички наблюдатели отчитат, че вътрешният министър на служебното правителство и главният секретар на МВР имат ключова роля в овладяването на купения вот. Техният избор е заслуга на служебния премиер Андрей Гюров. А неговият избор би бил невъзможен без т.нар. "домова книга" – едно от нещата, договорени по време на "сглобката", донесло на ППДБ най-тежки критики и присмех. (И нека това не се възприема като коментар за политическата пригодност на т.нар. "домова книга", а единствено като констатация за резултатите от нея.)", коментира Пейков.

Източник: Facebook/Манол Пейков

"Ако не беше вързал магаре"

Според Пейков грешката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди години да допусне Радев да спечели президентския пост, сега му коства днешната разгромна загуба.

"Преди десетина година Бойко Борисов гордо заяви, че "и магаре да върже, ще го изберат" – след което предложи г-жа Цецка Цачева за президент, а тя (доста неочаквано, предвид силните позиции на ГЕРБ по онова време) загуби от напълно неизвестния Румен Радев", припомни Пейков.

"Та ако тогава Бойко беше постъпил малко по-прагматично и не беше връзвал "магаре" (да ми прости г-жа Цачева, определението не е мое) – по всяка вероятност днес никой нямаше да знае за Румен Радев, освен офицерите и войниците от подопечното му поделение", допълни той.

