Проверка: Предизборен натиск в агенцията за българите в чужбина преди смяната на властта?

Евентуален предизборен натиск от бившия външен министър Георг Георгиев върху директора на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) в навечерието на смяната на правителствата - за това сигнализира анонимно постъпила информация до депутата Кристина Петкова (ПП-ДБ) към служебния външен министър Надежда Нейнски.

Всъщност въпросът на народния представител е от 23 януари и на практика е отправен именно до Георгиев, но той не е отговорил в законовия срок (до 2 февруари - бел.ред.), установи проверка на Actualno.com.

За сметка на това отговор пристига от Нейнски над месец по-късно. В парламентарния въпрос на Петкова става въпрос за сигнал за недопустима намеса в дейността на агенцията за българите в чужбина. Съгласно тази информация зам.министър на външните работи е упражнил натиск върху директора с цел освобождаване на член или членове на нейния политически кабинет.

Няма такъв кабинет

В своя отговор министър Нейнски е изискала данни по сигнала, като, оказва се, във външното министерство не е постъпвала информация за натиск върху директора на ИАБЧ. "Общата численост на персонала е 25 щатни бройки. В утвърдената организационна структура не е предвидено звено "политически кабинет", пише Нейнски в своя отговор по парламентарния въпрос.

Източник: Народно събрание

