Дъжд, градушки или слънце? Времето утре - 14 май 2026 г.

На 14 май 2026 г. минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 5°. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 18°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Разкъсана облачност

В планините облачността ще е разкъсана, след обяд - предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и на места в Беласица, Огражден, Родопите, Сакар и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, но през деня за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

Дъжд над Черноморието

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 16°-18°. Температурата на морската вода е 13°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

