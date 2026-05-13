"Трябваше да се случи преди месеци": Денков за охраната на Пеевски (ВИДЕО)

"Много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци. Да не мислите, че от вчера до днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днес може да му се махне охраната", коментира заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред медиите след новината за падане на охраната на Пеевски.

Според него тази охрана изобщо не е трябвало да я има и е трябвало да се махне още преди много време.

"Тази охрана струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защоэ е поставена и беше крайно време да отпадне. Крайно време е да отпадне и охраната на Борисов", каза Денков малко преди да стане ясно, че и охраната на лидера на ГЕРБ също пада от утре", добави Денков.

Срещата на държавите от Източния фланг на НАТО

"Продължаваме промяната" не са доволни, че страната ни е представена от дипломат вместо външен министър или министър-председател на срещата Б-9 на държавите от Източния фланг на НАТО.

"Основната цел на срещата е да се обсъдят въпросите и проблемите как да се отбранява Източна Европа, включително и нашата държава. Това е знак или за несъгласие с общата постановка, която е представена от другите държави, а това би било проблем, или че се подценява форумът", добави Денков.