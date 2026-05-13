Свалената охрана: ГЕРБ се притесни за сигурността на Борисов, а Петков показа как ходи свободно по улиците (ВИДЕО)

Свалянето на охраната от НСО и МВР на партийните лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски предизвика множество политически реакции. В сряда междуведомствената комисия по сигурността, която е отговорна за назначаването на охраната на двамата, свали защитата им след събрани достатъчно доказателства в посока на отпадане на необходимостта.

"При всички случаи изглежда като емоционално и в никакъв случай - институционално решение. Тук не става дума за Борисов, става дума за бивш министър-председател, и бивш гл. секретар на МВР", коментира Томислав Дончев в кулоарите на парламента. Той добави, че в ГЕРБ били "големи момичета и момчета" и затова нямало да политизират темата. И на този фон секунди по-късно депутатът Тома Биков обяви, че оттук насетне цялата отговорност за сигурността на Борисов била на премиера Румен Радев.

На въпрос има ли заплахи към Борисов, от ГЕРБ отказаха да отговорят. Реакция в социалните мрежи дойде и от бившият вътрешен министър в кабинета "Желязков" Даниел Митов:

"Осигуряването на охрана на бивш трикратен министър-председател и главен секретар на МВР не е въпрос на привилегия, а на управление на остатъчен риск, произтичащ от дългогодишното заемане на най-висш изпълнителен пост, достъпа до чувствителна информация и продължаващия висок публичен и международен профил. ... На този фон всяко решение за прекратяване или ограничаване на подобна защита следва да бъде мотивирано изключително от професионална оценка на риска и обективни критерии за сигурност", твърди още Митов.

Обратният пример

На този фон в социалните мрежи бившият премиер Кирил Петков сподели видео, в което коментира свалената охрана от НСО и МВР и давайки пример със себе си. Петков не ползва охрана в качеството си на бивш премиер още от деня след края на управлението на правителството му.

"Винаги съм се гордял, че мога да ходя по тротоарите на София като свободен човек. Никой не трябва да има специални привилегии", подчертава бившият премиер.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров също коментира темата и подчерта, че се е отказал от охраната на НСО още в деня след края на управлението на кабинета:

И още опозиционни реакции - от "Да, България" обявиха, че постоянният натиск е дал резултат и така "символите на властта на Пеевски и Борисов се разпадат".