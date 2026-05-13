Край на дългите почивки в Тайланд: Страната намалява наполовина безвизовия престой за туристи

Тайланд се готви да намали наполовина периода на безвизов престой за туристи от 93 държави на фона на нарастващите опасения относно чужденци, занимаващи се с незаконни бизнес операции и престъпна дейност, съобщиха официални лица.

Министърът на външните работи на Тайланд Сихасак Фуангкеткеоу обяви, че ще внесе предложение в кабинета с искане за одобрение за намаляване на периода на безвизов престой за туристи от 60 дни на 30 дни.

Предложението ще преразгледа и критериите за допустимост за инвестиционни визи, разрешения за дългосрочно пребиваване, студентски визи и схеми за дигитални номади. Това представлява по-широк преглед на либералната визова политика на Тайланд.

Незаконни бизнеси

Мярката идва на фона на нарастващ натиск върху властите заради твърдения, че чуждестранни граждани, особено руснаци, китайци и други емигранти, управляват бизнеси незаконно, често чрез регистриране на компании на името на тайландски подставени лица, за да заобиколят законите за чуждестранната собственост.

Тайланд, чиято икономика силно зависи от туризма, посрещна близо 40 милиона посетители през 2019 г., преди пандемията от Covid-19 да наруши глобалните пътувания.

Броят на туристите отново се е увеличил през последните години, отчасти благодарение на преместването на хора от конфликтни зони, включително войната между Русия и Украйна и войната в Газа. Но притокът също така засили местното недоволство в няколко туристически дестинации, където жителите се оплакват, че чужденци превземат бизнеса, повишават цените и подбиват труда на тайландските работници.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви, че правителството не се стреми да се откаже напълно от безвизовата политика, подчертавайки, че туризмът остава ключов източник на приходи за страната.

По време на по-ранно свое посещение в Пукет Анутин предупреди, че няма да има толеранс към чуждестранни "бандити", които действат незаконно на обществени плажове или сплашват местните жители.

"Премиерът е инструктирал силите за сигурност, административните власти, министерството на търговията и свързаните с тях агенции да инспектират всички райони в цялата страна", заяви в изявление говорителят на правителството Рачада Днадирек. "Ако се установи злоупотреба с вратички в закона, които лишават тайландските граждани от работа и препитание, трябва да се предприемат решителни правни действия", допълни тя.

Опасенията за сигурността ескалираха допълнително този месец, след като тайландската полиция арестува китайски гражданин в Патая, у когото се твърди, че е открит голям запас от оръжия с военно предназначение, включително автомати, взривни вещества, гранати и руски противопехотни мини.

Заподозреният, арестуван на 9 май, е обвинен в незаконно притежание на неоторизирани оръжия и може да бъде осъден на до 10 години затвор.

Властите също така започнаха операции срещу чужденци, обвинени в незаконно управление на барове, ресторанти и туристически бизнеси в популярни курортни зони.

В Пукет полицията наскоро арестува и повдигна обвинения на 33 чуждестранни граждани – включително 13 руски и 12 китайски граждани, за предполагаемо нарушаване на тайландските закони за чуждестранна търговия след оплаквания за неоторизирани бизнеси, действащи на обществени плажове.

Трудният баланс

Но затягането на визовите правила поставя дилема пред Тайланд, чиято икономика разчита в голяма степен на чуждестранния туризъм.

Правителството се опитва да постигне баланс, докато се стреми да се справи с незаконните дейности, без да навреди на сектор, който е генерирал близо 50 милиарда долара от 33 милиона чуждестранни посетители миналата година.

Предложенията за съкращаване на безвизовия престой и въвеждане на входна такса за всички чуждестранни туристи вече се сблъскаха със съпротива от туристическата индустрия на Тайланд, която предупреди, че по-строгите правила биха могли да насочат пътуващите към регионални конкуренти като Виетнам и Малайзия.