"Имат достатъчно ресурси - да си осигурят охрана, ако се считат застрашени": Демерджиев за сваленото НСО и МВР на Борисов и Пеевски

"Решението не е политически акт, а е резултат от анализ - постъпили са информации, на база на които е взето решението. И Делян Пеевски, и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от държавата - и от МВР, и от НСО. Двамата имат достатъчно ресурси - ако се считат за застрашени по друга линия, да си осигурят охрана. Държавните средства, давани за охрана на тях десетки години, приключват, считано от днес". Това обяви на брифинг след края на заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев.

Той потвърди появилата се информация, че междуведомствената комисия по сигурността, оглавявана от шефа на ДАНС, е събрала достатъчно доказателства в посока отпадане на необходимостта от държавна охрана на двамата лидери на ГЕРБ и ДПС.

"Обещахме работещи институции. Има обмен на информация от понеделник по темата и това е довело до вземане на решение от междуведомствената комисия. Докато някои вдигат шум по определени теми, то прагматичните действия на институциите е начина, по който трябва да се подходи", обясни още Демерджиев.

Още: "Емоционално, не дай Боже политическо решение": Борисов също остава без охрана (ВИДЕО)

Нова операция

Считано от 06:00 часа тази сутрин е започнала мащабна специализирана полицейска операция за разследвания от икономическа полиция, разпространение на наркотици и безопасност на движението по пътищата, информира още вътрешният министър.

Още: Пеевски и Борисов останаха без охрана от НСО