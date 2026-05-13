Спукал му черепа: Повдигнаха обвинение на побойник-рецидивист

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на 58-годишен мъж. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 06.05.2026 г. в района на автобусна спирка на автобус на пл. “Лъвов мост“ в гр. София, обвиняемият М.К. е удрял с ръка в главата и тялото А.Д. Вследствие на ударите му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в закрита черепно-мозъчна травма, счупване на черепа, лицева травма и счупване на две ребра.

М.К. е извършил деянието в условията на повторност, след като е бил осъждан за идентично престъпление и е в изпитателен срок.

Още: Докато му проверявал водомера: Мъж удари инкасатор

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.7, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 13.05.2026 г,. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: Отрязали му пръстите с брадва: Младеж пострада при масов бой