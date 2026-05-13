Путин иска Киев и областта с най-много българи: Теч "от кухнята" на Кремъл разкрива как военните лъжат диктатора

Руският диктатор Владимир Путин вероятно обмисля значително по-широки териториални цели във войната си срещу Украйна, включително потенциални амбиции по отношение на Киев и Одеса, въпреки че публично заявява, че се фокусира само върху Донбас. Това твърди Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите зад кулисите. Твърди се, че руските лидери са убедени, че военната обстановка им позволява да продължат настъплението си и постепенно да разширяват исканията си в преговорите.

Картината на фронта напоследък обаче е съвсем различна - през април 2026 г. руската армия за първи път от доста време насам претърпя нетна загуба на територии в Украйна, инициативата сякаш се върна в украинските сили, а Путин заговори за възможност за преговори и скорошен край на войната: Парад на моралното превъзходство на Украйна: Кремъл с жалък отговор на указа на Зеленски, руснаците вече с нетна загуба на земи на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО).

Путин иска Киев - "задачата е поставена, трябва да бъде изпълнена"

Според източник, близък до дискусиите в Кремъл, крайната цел на Москва се простира отвъд настоящата фронтова линия: „Той (Путин - бел. ред.) няма да превземе Запорожие, няма да превземе Донбас, няма да превземе Херсон. Но не забравяйте, че планът винаги е бил да превземе Киев. Задачата е поставена и трябва да бъде изпълнена".

Други източници твърдят, че Кремъл остава убеден, че съпротивата на Украйна може постепенно да отслабне под натиска на войната.

Не само Донбас - Русия гледа към река Днепър и Одеса

Докато руските лидери публично се фокусират върху превземането на Донбас, източници на FT твърдят, че частните дискусии може да включват много по-широк географски хоризонт – чак до Централна и Южна Украйна.

По-конкретно, дискусията засягала потенциални претенции към региони от стратегическо значение, включително достъп до Черно море и ключови логистични центрове.

Цитирани са двама души, участващи в задкулисни преговори за прекратяване на войната, които казват: „Вероятно истинските амбиции на Путин са да укрепи господството си над Украйна поне по цялото протежение на река Днепър, което би включвало превземането на Киев и ключовото черноморско пристанище Одеса".

Информацията за Одеса съвпада и с неотдавнашна оценка на шведското военно разузнаване.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район на областта. В този регион на Украйна българите са най-много - има още в Запорожка, Николаевска, Днепропетровска област и др.

Въпреки бавния темп на руското настъпление Кремъл разчита на изтощаване на украинската армия и постепенно разширяване на условията на евентуално примирие. На Путин му казват, "че украинците се сражават, фронтът им се разпада и им липсват хора“, отбелязва един от източниците, описвайки информацията, която диктаторът получава от военното командване.

Още: Германският министър на отбраната: Думите на Путин за край на войната може да са поредната измама