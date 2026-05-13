Кабинетът "Радев":

"Емоционално, не дай Боже политическо решение": Борисов също остава без охрана (ВИДЕО)

13 май 2026, 12:02 часа
Снимка: БГНЕС
Охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов също ще бъде свалена от утре, обяви заместникт-председателя на партията Томислав Дончев пред журналисти в парламента. "Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решенеи, в никакъв случай институционално", заяви Дончев. Според него не става дума само за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР. 

"Ние сме големи момчета и момичета - не очаквайте да политизирам темата", добави Дончев. 

Припомняме, че само преди минути стана ясно, че охраната на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски също е свалена. 

Това се случва след решение на специализираната комисия на НСО, като само преди седмица от опозицията се опитаха да прокарат законово предложение, с което да се свали охраната на депутатите, но управляващите заявиха, че няма да подкрепят законопроекта и обещаха действия много скоро.

Чия е отговорността?

ГЕРБ е на мнение, че от тук нататък сигурността на Борисов е ангажимент на държавата, правителството и на министър-председателя. 

От брифинга на ГЕРБ стана ясно, че преди седмица или две е имало данни за заплахи към Борисов. 

"България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели, както последните десетилетия, така и исторически", заяви още Дончев. 

Вероятно имайки предвид убийствата на Андрей Луканов в близкото минало и по-назад в миналото на Стефан Стамболов.

Деница Китанова
