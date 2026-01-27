Оставката на Румен Радев:

Първа публична поява на Румен Радев след края на президентския мандат (ВИДЕО)

27 януари 2026, 15:49 часа 3105 прочитания 0 коментара
Първа публична поява на Румен Радев след края на президентския мандат (ВИДЕО)

Президентът (2017-2026 г.) Румен Радев проведе среща днес с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона. В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.

Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите на Румен Радев и през двата му мандата като държавен глава и той подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери.

“Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност”, подчерта на срещата Румен Радев.

Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на този стратегически дигитален коридор и създава предпоставки за нейното развитие като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.

Още: Радев Спасителя: Този филм вече сме го гледали, но не всички

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
предсрочни парламентарни избори Румен Радев
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес