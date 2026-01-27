"Да, България" иска проверка на бонусите в министерствата и съдебната система

Народното събрание да възложи на Сметната палата проверка на механизмите за определяне и изплащане на бонуси в министерствата, както и на възнагражденията в съдебната система. Това предлага политическото ръководство на "Да, България", част от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 51-ото Народно събрание, като проверката следва да се извърши на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата чрез два одита на изпълнението.

"Години наред корупционният модел "Борисов-Пеевски" системно и последователно превърна някои от институциите в машини за репресии и своеобразни бухалки, а други - в имитационни институции. Формално те работят според правомощията и функциите си, но реално просто разходват десетки милиони без полза за обществото", заявява Ивайло Мирчев. Още: Извън мандат: Инспекторатът към ВСС си е раздал по-малко бонуси, но ударно е вдигнал заплатите

Съпредседателят на "Да, България" дава за пример именно Сметната палата, която посочва като приоритет в тазгодишната си дейност проверки дали е спазен законът при определяне на допълнително материално стимулиране (ДМС) в публичния сектор, както и адекватен ли е размерът на бонусите. Обект на одит обаче ще бъдат малките като бюджет и численост министерства на културата и спорта, Комисията за защита на потребителите, както и седем средни училища в Южна България.

Бонуси

"В тези училища изплатените бонуси за година на учителите едва ли надвишават бонусите, изплатени само на председателя и зам.-председателите на Сметната палата. Мое скорошно проучване установи шампионите по ДМС в публичния сектор - Агенция за социално подпомагане, АПИ, Главна инспекция по труда и Държавен фонд "Земеделие". Освен това, най-значителен е размерът на изплатените бонуси в съдебната система - ВСС и прокуратурата, които също остават извън обхвата на планираните одити", подчертава Мирчев.

Политическият лидер е категоричен, че с подобен тип дейност Сметната палата на практика пропилява десетки милиони за маловажни и безполезни за обществото одити. Още: След като раздаде на себе си: Сметната палата проверява бонусите в държавния сектор

"Изборът на обекти за одит на изпълнението очевидно и неслучайно обхваща сравнително незначителни организации, вместо ключови институции с висок финансов и обществен риск. Международните стандарти изискват Сметната палата да определя одитната си програма сама и без външно влияние. В критериите за оценка при одитите на изпълнението обаче изрично е включен подкритерий "приоритети на правителството". Тези приоритети трябва да са обект на одит, а не критерий за избор на одит. Създава се впечатление и реална възможност за определяне на одитите според политическия дневен ред, което противоречи на принципа на институционална независимост", заключва Мирчев.