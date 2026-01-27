Ивелин Михайлов: Най-добрият вариант за служебен премиер е Андрей Гюров

„Има значение кой е служебен премиер. Когато той е назначен от Делян Пеевски и Бойко Борисов, имаме нагласени избори. Народът загуби вяра в тях. Най-добрият вариант е Андрей Гюров. Той може да донесе баланс“, каза в предаването „Лице в лице“ по bTV лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

Според него издигнатият от ПП-ДБ подуправител на БНБ „би подобрил ситуацията“. „Когато беше министър на вътрешните работи Бойко Рашков, в общината, в която аз живея, ГЕРБ си купиха гласовете 100%. Аз знам движението на парите – кои хора дават, кои са купувачите, за кои хора се купуват. Властта не се интересува от доказателствен материал“, допълни Михайлов.

„Продължават да ни проверяват. Незаконно влязоха в дома ми. При положение, че съм депутат (който има имунитет – бел. ред.), нямат право да вземат компютри и устройства. Влязоха, взеха ги. Задържаха петима души, близки до мен. От КОНПИ не придвижват документите“, обясни той.

Лидерът на „Величие“ коментира, че имало опит за убийство на координатор на партията в Гоце Делчев. „Беше със счупени ръце, защото подава сигнали. Срещу 2000 лева беше пуснат под гаранция нападателят. Жена му е главен архитект на общината. Чупят му ръцете, дават го. Има 30 шева на главата“.

„Искат да закрият КОНПИ като заметат всички следи и да прехвърлят хората в ДАНС. КПК беше закрита на второ четене в комисия. Предстои гласуване в зала, но е възможно в зала да не мине. Управляващите ни потърсиха за подкрепа чрез посредник. Бяха пратеници на главата. Искат да подкрепим закриването на КПК. Искаме КПК да бъде закрита, но да бъдат разследвани всички случаи“, обясни Ивелин Михайлов.

„Извикаха ме двама служители от КПК в един гараж на мол. Казаха ми да заменим ИТН в управляващата сглобка. Правителството падна заради разногласия за пари, не заради протестите“, коментира председателят на „Величие“. Според него след отказа са последвали арести.

„Ние няма да загубим пари. Парите ще ги загубят партиите, които ги разпределят. Парите от ПВУ на 100% отидоха в частни ръце. Иво Прокопиев е взел по три проекта. Иво Прокопиев и в. „Капитал“ изпраха имиджа на Бойко Борисов като го извикаха на удобно интервю. Няма управляващи и опозиция. Фирмите, близки до властта, взимат пари през Българската банка за развитие. Чрез регулаторите натискат банките да отпускат кредити. Всичко е една игра, в която банките съдействат на властимащите“, каза още Ивелин Михайлов.

Видеонаблюдението, казва Михайлов, трябва да се официализира като доказателствен материал в случай на изборни нарушения. Според него неправителствени организации трябва да могат да имат членове в изборните секции, а не само да бъдат наблюдатели, тъй като могат да бъдат препятствани или гонени.

