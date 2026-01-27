Изпаднал от сметките на ЦСКА започна да впечатлява! Христо Янев трябва да внимава с новите... (ВИДЕО)

Един от футболистите на ЦСКА, които се смятаха за изпаднали от сметките на Христо Янев, изненадващо започна да впечатлява с изявите си с екипа на "червените". Става дума за французина Мохамед Брахими, който се включи много силно в контролите на ЦСКА на турска земя. Офанзивният футболист получи допълнителен стимул и от създадената вътрешна конкуренция в клуба след привличането на няколко нови играчи в неговата зона.

Мохамед Брахими възражда кариерата си в ЦСКА

Именно представянето на Брахими влезе като тема в последния епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Спортният журналист Стефан Йорданов отбеляза: "Приятно впечатление направи Брахими на лагера в Турция, защото през първия сезон в общи линии не видяхме нищо от него, а сега се справи доста добре в контролите. Така че Христо Янев сега ще може да разчита на един изпаднал от сметките футболист за втория полусезон."

От изгонен в дубъла на ЦСКА до силна игра и голове в подготовката на "червените" в Турция

Неговият колега Джем Юмеров допълни: "Брахими започна лошо, впоследствие имаше леко подобрение, но си спомняме освирквания срещу него. Взеха се нови крила и конкуренцията явно му влияе добре". А Бойко Димитров, също спортен журналист на Actualno, припомни: "Брахими беше изгонен от първия отбор, пратиха го в дубъла, след онзи позорен мач срещу Локо София, в който игра 7 минути."

Многото нови попълнения в ЦСКА - нож с две остриета за Христо Янев

Иначе Стефан Йорданов отбеляза и друго - че новите попълнения на ЦСКА могат да бъдат нож с две остриета за Христо Янев. "Христо Янев трябва да внимава с това как ще впише новите попълнения, защото се взеха много нови играчи. Но ако се тръгне да вписва всички в състава, ще видим един доста хаотичен ЦСКА. Както се случи с Ливърпул всъщност - много промени в стартовия състав. И играта нормално да се обърка. По-добре да се започне с една-две промени в стартовия състав", каза той.

