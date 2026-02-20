Лайфстайл:

Учител душил дете във врачанско село? Социалното министерство разпореди проверка

20 февруари 2026, 11:59 часа 377 прочитания 0 коментара
Учител душил дете във врачанско село? Социалното министерство разпореди проверка

Министърът на труда и социалната политика в служебния кабинет на Андрей Гюров - Хасан Адемов - разпореди на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) да извърши проверка на сигнала за евентуално насилие над дете в училище в село Ракево (обл. Враца). Екип на ДАЗД ще посети учебното заведение и ще провери всички факти и обстоятелства по случая, съобщиха от пресцентъра на ведомството на 20 февруари.

Разказ на баща: Учител душел сина му

Тази сутрин бащата на четвъртокласник от селото съобщи пред bTV, че детето му е било душено от учител. Мирослав Любенов разказа, че инцидентът е станал миналия петък. Семейството не е било своевременно уведомено от ръководството на училището, твърди той. Казва също, че детето е било заключено заедно с други ученици в помещение, използвано като кухня, без това да е разпоредено официално от директора.

Още: Министър Адемов обеща социалните помощи да не се използват с предизборни цели

Учителят е дръпнал детето за раницата, вследствие на което тя се е скъсала, а след това го е притискал за врата и главата, по думи на бащата.

Други родители подкрепиха твърденията му за агресивно поведение на учителя. Те казаха, че децата им изпитват страх и нежелание да посещават учебното заведение след случилото се. Поискаха също така незабавни мерки за отстраняване на учителя до приключване на проверка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Позицията на училището

От ръководството на училището в село Ракево заявиха в позиция, че имат „пълна нетърпимост към всяка форма на агресия и насилие в образователната среда“. Посочват, че ще окажат съдействие на институциите и ще бъдат предприети действия съгласно действащото законодателство, ако се установят нарушения.

Още: Кой е Хасан Адемов - предложението на Андрей Гюров за министър на труда и социалната политика?

Социалното министерство обеща психологическа подкрепа

На пострадалото дете и съучениците му ще бъде предложена психологическа подкрепа от психолози на ДАЗД. "Ще бъдат сезирани всички компетентни институции и ще се изиска информация за предприетите от тях действия", добавиха от социалното ведомство.

По сигнала работи и Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“. "Социалните работници ще предприемат всички необходими действия за подкрепа на детето и неговото семейство в рамките на своите правомощия", казаха от министерството.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
ДАЗД Хасан Адемов Социално министерство Ракево
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес