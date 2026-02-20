Учител душил дете във врачанско село? Социалното министерство разпореди проверка

Министърът на труда и социалната политика в служебния кабинет на Андрей Гюров - Хасан Адемов - разпореди на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) да извърши проверка на сигнала за евентуално насилие над дете в училище в село Ракево (обл. Враца). Екип на ДАЗД ще посети учебното заведение и ще провери всички факти и обстоятелства по случая, съобщиха от пресцентъра на ведомството на 20 февруари.

Разказ на баща: Учител душел сина му

Тази сутрин бащата на четвъртокласник от селото съобщи пред bTV, че детето му е било душено от учител. Мирослав Любенов разказа, че инцидентът е станал миналия петък. Семейството не е било своевременно уведомено от ръководството на училището, твърди той. Казва също, че детето е било заключено заедно с други ученици в помещение, използвано като кухня, без това да е разпоредено официално от директора.

Учителят е дръпнал детето за раницата, вследствие на което тя се е скъсала, а след това го е притискал за врата и главата, по думи на бащата.

Други родители подкрепиха твърденията му за агресивно поведение на учителя. Те казаха, че децата им изпитват страх и нежелание да посещават учебното заведение след случилото се. Поискаха също така незабавни мерки за отстраняване на учителя до приключване на проверка.

Позицията на училището

От ръководството на училището в село Ракево заявиха в позиция, че имат „пълна нетърпимост към всяка форма на агресия и насилие в образователната среда“. Посочват, че ще окажат съдействие на институциите и ще бъдат предприети действия съгласно действащото законодателство, ако се установят нарушения.

Социалното министерство обеща психологическа подкрепа

На пострадалото дете и съучениците му ще бъде предложена психологическа подкрепа от психолози на ДАЗД. "Ще бъдат сезирани всички компетентни институции и ще се изиска информация за предприетите от тях действия", добавиха от социалното ведомство.

По сигнала работи и Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“. "Социалните работници ще предприемат всички необходими действия за подкрепа на детето и неговото семейство в рамките на своите правомощия", казаха от министерството.