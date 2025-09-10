Войната в Украйна:

Първи в ЕС по харчове за съд и прокуратура и последни по доходи: ПП показа статистика (ВИДЕО)

10 септември 2025, 11:34 часа 255 прочитания 0 коментара
Първи в ЕС по харчове за съд и прокуратура и последни по доходи: ПП показа статистика (ВИДЕО)

"Колко България харчи за прокуратура и съд спрямо всички европейски държави като процент от БВП? Два пъти над средното. На първо място сме по харчове по съд и прокуратура, на второ място сме по харчове за полиция преди увеличението тази година". Тази статистика представи "цветно и в картинки" пред медиите в парламента лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Според него данните за тази година ще излязат догодина, което по думите му означава, че най-вероятно заради ръста на заплатите в МВР - сме на първо място и в харчове за полиция. 

"Българският народ е ограбван систематично от тази власт. Видяхте какво се случи с цените, какво се случи с доходите", добави Василев. ОЩЕ: План: Заплатите в МВР и армията скачат до небето през 2025 г., рекордът е в ДАТО - със 75%

Последни по доходи

В тази връзка Василев обърна внимание и колко се харчи от БВП за здравеопазване, като посочи, че страната ни в ЕС е на 21-во място.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По данни на Василев по харчове за пенсии сме на 18-то от 27-те държави, а по минимална работна заплата сме на последно и с разлика. "Това показва всичко за приоритетите на това правителство, което си организира машина за репресии, която в момента ограбва българските граждани. Това е всичко, срещу което се борим и в основата на вота, който ще внесем", коментира още бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната". 

Припомняме, че "Продължаваме промяната - Демократична България" подготвят вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков заради "завладяната държава", като темата най-общо е формулирана като провал на правителството в сферата на правосъдието и вътрешния ред. ОЩЕ: "Почти сме готови": Божанов с подробности за вота на недоверие (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бюджет Доходи Асен Василев 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес