Първи в ЕС по харчове за съд и прокуратура и последни по доходи: ПП показа статистика (ВИДЕО)

"Колко България харчи за прокуратура и съд спрямо всички европейски държави като процент от БВП? Два пъти над средното. На първо място сме по харчове по съд и прокуратура, на второ място сме по харчове за полиция преди увеличението тази година". Тази статистика представи "цветно и в картинки" пред медиите в парламента лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Според него данните за тази година ще излязат догодина, което по думите му означава, че най-вероятно заради ръста на заплатите в МВР - сме на първо място и в харчове за полиция.

"Българският народ е ограбван систематично от тази власт. Видяхте какво се случи с цените, какво се случи с доходите", добави Василев. ОЩЕ: План: Заплатите в МВР и армията скачат до небето през 2025 г., рекордът е в ДАТО - със 75%

Последни по доходи

В тази връзка Василев обърна внимание и колко се харчи от БВП за здравеопазване, като посочи, че страната ни в ЕС е на 21-во място.

По данни на Василев по харчове за пенсии сме на 18-то от 27-те държави, а по минимална работна заплата сме на последно и с разлика. "Това показва всичко за приоритетите на това правителство, което си организира машина за репресии, която в момента ограбва българските граждани. Това е всичко, срещу което се борим и в основата на вота, който ще внесем", коментира още бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната".

Припомняме, че "Продължаваме промяната - Демократична България" подготвят вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков заради "завладяната държава", като темата най-общо е формулирана като провал на правителството в сферата на правосъдието и вътрешния ред. ОЩЕ: "Почти сме готови": Божанов с подробности за вота на недоверие (ВИДЕО)