Радев обра близо 40% и от вота в чужбина

Централната избирателна комисия публикува окончателните данни при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии в чужбина. Първото място е за "Прогресивна България", която събира 70 995 гласа или 38,038%.На втора позиция е "Продължаваме промяната - Демократична България" с 42 635 гласа и 22,843%, като също запазва стабилна подкрепа извън страната.

Пеевски трети, ГЕРБ на дъното

ДПС, традиционно силно в Турция, остава трета политическа сила с 15 860 гласа или 8,498%. Резултатът идва на фона на конкуренция за изселническия вот и вътрешни размествания в лагера, включително появата на "Алианс за права и свободи" (АПС), който събира 6 905 гласа или 3,700%.

В средата на класирането се нареждат "Величие" с 10 791 гласа (5,782%) и "Възраждане" с 9 790 гласа (5,245%), които успяват да привлекат осезаем дял от гласовете в чужбина.

ГЕРБ-СДС остава с 8 715 гласа или 4,669%, докато МЕЧ е непосредствено след тях с 6 832 гласа (3,660%). "Сияние" получава 3 804 гласа или 2,038%.

В дъното са БСП - Обединена левица с 1 749 гласа (0,937%) и "Има такъв народ" с 1 601 гласа (0,858%).