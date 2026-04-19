Радев с първи думи след победата: Каза ще има ли правителство

Лидерът на "Прогресивна България" - първата политическа сила след днешните избори, Румен Радев, обяви, че ще направи всичко необходимо, за да има България редовно правителство, защото нови избори ще бъдат "пагубни" за страната.

Той призова да се изчакат резултатите, но победата не го изненада.

"Победихме закономерно"

"Нека изчакаме официалните резултати и тогава ще говорим пак. Ние очаквахме да бъдем първи. Аз ви казах, че моята социология беше пълните зали и площади в страната. Беше нормално и закономерно. Очакванията са големи, надеждите са големи, това означава и голяма отговорност", заяви Радев.

По отношение на това дали очаква да е победител и на вота в чужбина, Радев отговори, че резултатът му зависи от това на колко хора в чужбина ще им се даде възможност да гласуват.

"Пращат ми хората клипове, има огромни опашки в Лондон, в Барселона. Хората искат да гласуват, чакат 3-4 часа. Това много ме радва, но се надявам Външно министерство да даде възможност на всички тези хора да гласуват", допълни той.

Източник: БГНЕС

Ще има ли правителство?

Радев предпочете да изчака окончателните резултати преди да обяви намеренията си за евентуални коалиции. Заяви обаче, че промените в съдебната власт биха могли да се случат.

"Много партии направиха заявка, че трябва да бъде най-сетне сменен ВСС, така че очаквам да си изпълнят ангажиментите", заяви той.

Бившият президент коментира и евентуалното партньорство с ПП-ДБ.

"Аз се надявам, че с ПП-ДБ наистина ще гледаме в една посока, когато говорим за смяна на ВСС", заяви той.

Радев отговори и дали е готов за правителство на малцинството.

"Ние сме готови на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство. Ще направим всичко възможно да не допуснем да ходим пак на избори. Пагубно е за България. Това означава ние да се озоваваме от криза в криза, а ние трябва да работим много сериозно, така че да излезем от тези кризи", допълни Радев.