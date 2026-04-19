Румен Радев каза какво първо ще направи след вота (ВИДЕО)

Днес България има историческия шанс да скъса веднъж завинаги с олигархическия модел. Това е шанс, който не трябва да пропускаме. Призовавам всички наши сънародници в България и чужбина да излязат да гласуват, това е единствения начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове и да си върнем държавата. Това каза Румен Радев, след като гласува в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ на в столичния квартал „Редута“. Много са важните моменти, които трябва да се решат, но трябва да се започне с възстановяване на справедливостта. Това означава нов избор на нов ВСС и Инспекторат към него, а оттам - и избор на нов главен прокурор.

За високите цени

Има и много други важни неща - виждате какъв е ръстът на цените, виждате къде се намират хиляди български граждани с тези високи цени. Трябва да започне изсветляване на ценообразуването, качеството на храните, каза Радев.

За мен най-важното е да съставим редовно и устойчиво правителство, за да решаваме проблемите на българските граждани. Не е вариант да ходим пак на избори. Готови сме на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи и споделя програмата ни, но не само на думи, а реално.

За отношенията с Русия

Радев отговори на английски език на чуждестранни журналисти, които му зададоха въпроси. "Много избиратели са принудени да продадат гласа си от различни олигарси", отговори Радев. На въпрос за отношенията си с Русия, Радев отговори, че трябва да уважаваме историята си и това, че Русия е освободила България, отношения, базирани на съвместно уважение.

Апелирам към всички членове на СИК за отговорно гражданско отношение, не се поддавайте на манипулации.

Винаги съм работил срещу всяко външно влияние върху България. Очаквам нашите братя от РСМ да изпълнят поетото през 2022 г. обещание, и да впишат българите в Конституцията.

Румен Радев за първи път гласува сам, без съпругата си Десислава Радева.

