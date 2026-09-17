Радев, след като обяви руски олигарси за национален интерес: "Нито сме в периферията на ЕС, нито в изолация" (ВИДЕО)

"България нито е в периферията на ЕС, нито е в изолация" - с тези думи премиерът Румен Радев започна заседанието на Министерски съвет днес, 17 септември, обръщайки се към опозицията и нейните критики към външната политика на кабинета. Той цитира думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която спомена страната ни в годишната си реч за състоянието на Съюза. Тя заяви, че ще се организира регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България.

Според Радев това е израз на доверие към правителството "за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и издигат ролята на България като важен регионален фактор".

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Премиерът цитира за пример речта на Фон дер Лайен

"Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация, а напротив - България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа, и то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа", каза Радев.

България може да има роля в европейската транспортна, енергийна и дигитална свързаност, анализира той в контекста на новината, че нов международен проект за свързаност ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар. Става въпрос за "Средния коридор", посочи председателят на ЕК и обясни, че чрез инициативата Global Gateway ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.

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"Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 г.", посочи Фон дер Лайен. "В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома".

Според Румен Радев географското положение на страната ни не е достатъчно и задачата на кабинета е да го превърне в стратегическо предимство.

Снимка: Министерски съвет

Румен Радев даде още един пример за сътрудничеството между България и ЕС

На среща с представители на строителния бранш правителството е представило приоритетите си за стратегическата национална инфраструктура, припомни Радев и посочи, че се работи активно с ЕК, за да се даде друг статут на проектите.

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"С нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за транспортна, енергийна и дигитална свързаност", заяви той и обясни защо е важно - за модернизация, ускоряване на икономическия ръст и справяне с демографските проблеми.

Премиерът нарече руски олигарси "национален интерес"

В същото време обаче остава въпросът дали във външната политика наистина България не е в периферията, след като премиерът защити противопоставянето си на санкциите срещу Русия.

По време на съвместна пресконференция с чешкия си колега Андрей Бабиш вчера той каза, че на практика руският патриарх Кирил и руските магнати Вагит Алекперов и Искандер Махмудов са български национален интерес. "Да, България имаше резерви към 21-вия пакет санкции. Ние винаги сме били част от общите европейски решения, но тези три личности ги третираме като наш национален интерес и ясно казахме, че ако нашето искане не се удовлетвори, тогава ние няма да подкрепим тези санкции“, бяха думите на Радев.

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