Предложение: ДБ иска ДАНС да разследва сламените хора около империята на Ковачки (ВИДЕО)

"Демократична България" внася законопроект, с който да задължи ДАНС да разследва "сламените хора" около империята на Христо Ковачки. Това обяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на брифинг в парламента. Според него ДАНС има много пропуски и неадекватни действия, но един от тях е, че стратегически обекти са с фиктивни собственици, сламени хора, граждани на Шри Ланка, Белиз и т.н.

"Тези дружества са практически собственост на Христо Ковачки. Днес внасяме законопроект, с който да задължим ДАНС да обследва до край да установи истинските действителни собснтвеници на националната сигурност. Не може ДАНС да не знае кой е собственост на обекти, дружества, ТЕЦ-ове, които са важни за националната сигурност. Очакваме да бъде подкрепено то всички, които са заявили, че ще се борят с олигархията. Очакваме ДАНС най-накрая да си свърши работата по тези въпроси", заяви още Божанов.

Той посочи, че прокуратурата, както винаги, когато става въпрос за олигарси, винаги си затваря очите.

Връзката с Борисов и Пеевски

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев от своя страна отбеляза, че в българската енергетика има една невидима сила, която се намесва винаги и заради нея цените на електроенергията са такива.

"Тази невидима сила е свързана с г-н Ковачки. На това нещо трябва да бъде сложено край. Г-н Ковачки е в доста топли отношения с много политици, както с банкянската лама, така и с г-н Пеевски", заяви още Мирчев.

По думите му тези "метастази" трябва да паднат, за да има истинска конкуренция в енергетиката и да може цените да паднат. ОЩЕ: Повече от половината в сравнение с другите ТЕЦ-ове: Владислав Панев каза колко милиона евро е получил Ковачки