Войната в Иран::

Предложение: ДБ иска ДАНС да разследва сламените хора около империята на Ковачки (ВИДЕО)

17 септември 2026, 10:54 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Предложение: ДБ иска ДАНС да разследва сламените хора около империята на Ковачки (ВИДЕО)

"Демократична България" внася законопроект, с който да задължи ДАНС да разследва "сламените хора" около империята на Христо Ковачки. Това обяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на брифинг в парламента. Според него ДАНС има много пропуски и неадекватни действия, но един от тях е, че стратегически обекти са с фиктивни собственици, сламени хора, граждани на Шри Ланка, Белиз и т.н.

"Тези дружества са практически собственост на Христо Ковачки. Днес внасяме законопроект, с който да задължим ДАНС да обследва до край да установи истинските действителни собснтвеници на националната сигурност. Не може ДАНС да не знае кой е собственост на обекти, дружества, ТЕЦ-ове, които са важни за националната сигурност. Очакваме да бъде подкрепено то всички, които са заявили, че ще се борят с олигархията. Очакваме ДАНС най-накрая да си свърши работата по тези въпроси", заяви още Божанов.

Той посочи, че прокуратурата, както винаги, когато става въпрос за олигарси, винаги си затваря очите. 

Връзката с Борисов и Пеевски

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев от своя страна отбеляза, че в българската енергетика има една невидима сила, която се намесва винаги и заради нея цените на електроенергията са такива.

"Тази невидима сила е свързана с г-н Ковачки. На това нещо трябва да бъде сложено край. Г-н Ковачки е в доста топли отношения с много политици, както с банкянската лама, така и с г-н Пеевски", заяви още Мирчев. 

По думите му тези "метастази" трябва да паднат, за да има истинска конкуренция в енергетиката и да може цените да паднат. ОЩЕ: Повече от половината в сравнение с другите ТЕЦ-ове: Владислав Панев каза колко милиона евро е получил Ковачки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Христо Ковачки ДАНС Ивайло Мирчев Божидар Божанов 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес