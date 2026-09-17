Вуду кукли, червени конци и ретрограден Меркурий: Ивайло Мирчев говори за опит за затриване на "Да, България" чрез "Петрохан" (ВИДЕО)

"Никой от нас няма червено конче на ръката. Никой от нас не ползва екстрасенс да знае кога е ретроградният Меркурий и какви решения да взима за държвата. Като ме питате дали сме се доверявали на Калушев, да не се окаже, че Борисов и Пеевски и двамата с червени конци на ръцете, са се доверявали на Калушев и той тях е консултирал", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента във връзка с твърденията за участие на Ивайло Калушев в сформирането на партията им. От "Да, България" отрекоха да познават Ивайло Калушев и да са се срещали с него, но обявиха, че чрез "Петрохан" се прави опит партията им да бъде затрита.

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Създаването на "Да, България"

Относно дали Калушев е изготвял списъци за инициативния комитет за създаване на "Да, България", Мирчев отговори, че той заедно с Христо Иванов и Антоанета Цонева са подбирали хората. Това се случвало на личния му лаптоп, а след това "едни хора" са им спрели регистрацията в съда и за три дни е трябвало да направят коалиция, което е доста трудно.

"Всякакви разговори за това как някой бил изпратил имена, как някой ги виждал, а някакъв в Мексико ги бил одобрявал, по същия начин някой може да е направил вуду кукла и да е забивал разни работи в нея", подчерта Мирчев.

Той напомни аферата Nexo и я нарече опит "Да, България" да бъде унищожена и обърна внимание, че резултатът е, че в момента страната ни ще плаща милиарди обезщетение на компанията.

Политическа манипулация чрез "Петрохан"

Според него това, което се е случило на "Петрохан" е трагедия и никога не трябва да се повтаря.

"То беше намесено много мощно политически от двама души. Единият е банкянската лама, другият е Делян Пеевски и това е по думите на Бойко Борисов. Този случай беше безпрецедентно използван в политическа атака в опит да бъде затрита "Да, България", категоричен е Мирчев. ОЩЕ: Велева пита откъде са милионите около "Петрохан", прокуратурата веднага реагира