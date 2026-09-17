Указите за помилване да бъдат публикувани: ПП предлага законопроект, който да задължи президентството (ВИДЕО)

"Вече трети ден г-жа Йотова не публикува указите за помилване, които е издала през последните години. В това число и указите за петимата помилвани наркотрафиканти. Днес внасяме промени в Закона за "Държавен вестник", които ще задължат президентството да публикуват тези укази, като то включва и разпоредба всички непубликувани укази за помилване да бъдат публикувани", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента.

Според него българските граждани трябва да знаят кой точно е помилван и защо.

"Това е единственият указ на президентството, който не се преподписва от член на изпълнителната власт, нито от министъра на правосъдието, нито от министъра на финансите. Ако не ги публикува, надяваме се колегите от "Прогресивна България" по най-бързия начин да предвиждат законопроекта така, че всички български граждани да знаят какво се е случвало", категоричен е Асен Василев.

Лидерът на ПП не е доволен от сайта на президентството

Асен Василев обърна внимание, че е имало спекулации, че всичко било прозрачно на сайта на президентството.

Той даде пример с указ за помилване номер 27. "Молителят е 52-годишен български гражданин със средно образование, осъден на 4 години и 4 месеца лишаване от свобода", обясни Асен Василев. Той обърна внимание, че в мотивите се посочва, че молителят е в изклчително тежко състояние, установено с необходимите документи. "Това е всичко, което президентството е публикувало за това помилване. Става въпрос за наркодилър, пуснат за лекуване заради тежко заболяване, хванат втори път и помилван", добави още Василев.

По думите му пък помилване номер 1 има три страници мотиви защо е върната книжката на шофьор, който е убил човек.

"Чухме тази седмица защо г-жа Пушкарова, предишният ръководител на комисията по помилванията, е била отстранена, цитирам: "неудовлетворена е от нивото на прозрачност, публичност и аналитичност", каза Василев и в тази връзка прогнозира, че може би нивото на прозрачност е било твърде високо. ОЩЕ: Ново разследване срещу "българския Ескобар" е почти готово за съда