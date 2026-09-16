Иван Таков: Не е справедливо да облагаме еднакво пенсионер и инвеститор с 15 жилища

По-високи данъчни оценки на имотите. С 30 на сто от догодина. И поетапно в следващите – до 100 процента. Това е една от идеите за промени, които все още не са разписани, но бяха обявени от управляващите. „Данъчните оценки със сигурност се нуждаят от актуализация, тъй като това не е правено от повече от 20 години. В същото време реалната стойност на жилищните имоти, особено в София, е нараснала в пъти“, каза в „Лице в лице“ по bTV Иван Таков, председател на групата на "БСП - За България" в СОС. „Но механичното увеличаване само на данъчните оценки е социално несправедливо“, уточни той.

Още: “Това е правилният размер”: Васил Терзиев получи макет на МОЧА

„Не е справедливо да третираме по един и същи начин пенсионер, който преди 40 години си е купил апартамент, и инвеститор с 15 жилища в същия район“, на мнение е Таков. По думите му затова е много важно да има диференциация. „Данъчните оценки могат поетапно да се увеличават, защото това автоматично би имало отражение върху приходите на общините. Вдигането на данъчната оценка ще засегне най-малко три пера от бюджета – такса недвижими имоти, възмездното прехвърляне на имоти и такса битови отпадъци“, обясни Иван Таков.

Още: "Променената" БСП поиска Румен Радев да върне МОЧА в София - бил паметник с национален мащаб

„Крайно време е богатите да поемат по-голяма част от данъчната отговорност и това важи и за недвижимите имоти. Жилището има две функции – да се използва за живеене, а другата е инвестиционна стойност. В момента може би около 25% от жилищата в София стоят празни“, допълни той.

Още: БСП на кръстопът: Избира нов председател

По думите му от 35 години Столична община няма жилищна политика. „1990 година Столична община се събужда собственик на 120 000 жилища. В момента са останали около 6000. Ако искаше Столична община да е основен играч и да може да урегулира пазара, трябваше през тези години вместо да продава, да продължи да натрупа този жилищен фонд, за да може да има функцията като регулатор на пазара на имоти“, смята Таков.