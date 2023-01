Радев също отдаде почит на жертвите на Холокоста

В мрачните години на Втората световна война България не допусна нито един свой гражданин от еврейски произход да бъде изпратен в лагерите на смъртта, допълва държавният глава.

27 януари е обявен за Международен ден в памет на жертвите от Холокоста с резолюция на Общото събрание на ООН от 1 ноември 2005 г. Датата отбелязва годишнината от освобождаването на 27 януари 1945 г. на нацисткия концентрационен лагер „Аушвиц – Биркенау“ от съветските войски. Между 1940 и 1945 г. в лагера умират един милион евреи. Резолюцията призовава страните членки на ООН да предават на бъдещите поколения уроци за геноцида, за да не може той да се повтори в бъдеще.

В България Международният ден в памет на жертвите от Холокоста ще бъде отбелязан с различни инициативи.

A day of commemoration in memory of all the victims who lost their lives in the Holocaust. During the dark years of the Second World War Bulgaria did not allow even a single of its citizens of Jewish origin to be send to the death camps.