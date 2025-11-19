Радев за решението на КС: Депутатите лъжат - всичко за референдума е в парламента

Президентът Румен Радев определи като "победа на правото над произвола на политическата класа" решението на Конституционния съд от 18 ноември, че председателят на парламента (тогава Наталия Киселова) е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на държавния глава за референдум за еврото. "Тези решения са задължителни. Това решение е с обратно действие и постановява, че председателят на парламента не може да отклонява предложение на субект, овластен от закона", каза Радев пред медиите днес, 19 ноември.

Още: Конституционният съд: Киселова не може да спира предложението на Радев за референдум за еврото

Румен Радев: В парламента се случва "фарс"

Той обаче окачестви случващото се в Народното събрание тази сутрин като "фарс" и "ново закононарушение по същия казус".

"Оправданията, че не могат да внесат това предложение в пленарна зала и да го гласуват, както е редно, са лъжа, защото, виждате ли, нямало как да гласуват, защото моите предложения за референдум и мотиви били върнати. Това не отговаря на истината. На 13 май аз получих от парламента единствено препис с разпореждането на г-жа Киселова, но не и моите документи. Моите предложения и мотиви и в момента са в парламента, в тяхното деловодство. И аз призовавам народните представители, ако все още имат някакво останало достойнство, ако все още имат някакво уважение към волята на хората, към принципите на демокрацията, да отидат в собственото си деловодство - ще им помогна с входящия номер, с който разполагам,- да вземат моето предложение и моите мотиви, да ги внесат в пленарна зала, да дебатират и да ги гласуват. Да се произнесат ясно – ще се съобразят ли с волята на хората, или ще я пренебрегнат. Трябва да има решение, така постановява законът, така постановява решението на Конституционния съд", заяви президентът.

Снимка: БГНЕС

Още: "Киселова направи правилното за България": Божанков след решението на Конституционния съд (ВИДЕО)

Попитан дали ще внесе ново искане за референдум за еврото, ако се стигне до провал в случая, той отвърна: "Няма какво да внасям. Моите мотиви и предложения в момента са в парламента. От тях се иска единствено да изпълнят закона. За съжаление, този парламент – вместо закони – ражда беззаконие, ражда скандали и отвращение".

Делото в КС

Делото бе образувано по искане на президента, който предложи национален референдум с въпроса: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута “евро” през 2026 г.?". Макар предложението да беше внесено в Народното събрание, то така и не стигна до пленарната зала, тъй като тогавашният председател на парламента Наталия Киселова го отклони с аргумента, че то противоречи на Конституцията.

Радев настояваше не само за тълкувателно решение, но и за обявяване на разпореждането на Киселова за нищожно. КС обаче отхвърли тази част от искането, тъй като не разполага с правомощия да се произнася по актове на председателя на парламента.

България ще приеме официално еврото от 1 януари 2026 г.

Още: Стана ли заложник Киселова на референдума за еврото: Анализ на политолози