"Киселова направи правилното за България": Божанков след решението на Конституционния съд (ВИДЕО)

"Решението на Наталия Киселова, въпреки всички критики към нейната работа, а тя като председател подлежи на страшно много критики, в онзи момент направи онова, което е правилно за България. Тя върна на президента явна провокация - един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната". Това каза депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков пред медиите в парламента след като Конституционният съд се произнесе, че Наталия Киселова не може да спира предложението на Радев за референдум за еврото.

"Това, което ще стане и касае всички - на 1 януари България ще използва единната европейска валута", заяви Божанков.

Ако президентът внесе нов референдум?

Божанков обърна внимание, че решението на Конституционния съд важи само занапред. "Ако президентът Радев внесе нов референдум, въпросът вече е ясен и разрешен", добави още Божанков.

Припомняме, че делото бе образувано по искане на президента Радев, който предложи национален референдум с въпроса: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута “евро” през 2026 г.?". Макар предложението да беше внесено в Народното събрание, то така и не стигна до пленарната зала, тъй като тогавашният председател на парламента Наталия Киселова го отклони с аргумента, че то противоречи на Конституцията. ОЩЕ: Конституционният съд: Киселова не може да спира предложението на Радев за референдум за еврото