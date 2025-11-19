Имало ли е тайна закуска в Банкя? Асен Василев пита каква е ролята на Валентин Златев в "Лукойл" (ВИДЕО)

Появи се информация, че е имало тайна закуска в Банкя, на която са били Румен Спецов, Бойко Борисов и Валентин Златев. Тук въпросът е каква е ролята на Валентин Златев в управленсието на "Лукойл" и той ли ще бъде истинският особен управител", това попита лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента. Той призова лидера на ГЕРБ да излезе и да каже имало ли е такава среща.

Според него, ако информацията за срещата се потвърди, означава, че Валентин Златев се връща в управлението на рафинерията, когато "Лукойл" не е плащал нито една стотинка данък на държавата.

Бюджет 2026

Асен Василев вижда опит и бързене да се наложи по думите му "най-пагубния бюджет" с най-голямото увеличение на данъците от Жан Виденов насам. По думите му трябва да се спрат парите за касичките, бухалките и да не се вдигат нито данъци, нито осигуровки.

"Току-що парламентът гласува бюджеткът да влезе за разглеждане този петък в нарушение на Закона за публичните финанси, тъй като бюджетът не е минал през обсъждане с работодателските организации и синдикатите", заяви Василев.

Той обърна внимание, че нито един депутат от ГЕРБ не е защитил бюджета, защото "ГЕРБ са в ролята на данъчни на Пеевски, а не на дясна партия".