Радостин Василев изброи министерства на концесия

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев изброи министерствата на концесия. Темата възникна на пресконференция на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди седмица. Василев смята, че министерството на Грозадн Караджов,е на концесия при Орлин Алексиев, на здравеопазването по думите му пак е на същата концесия. За министерство на спорта Василев каза, че е директно на Пеевски. Той сериозно разкритикува ИТН, като посочи, че един от министрите им е "дементен", а другият "там ги арестуват".

Ротацията в парламента

Той коментира и ротацията на председател на парламента, за която се разбраха управляващите. "Киселова е свила перки, плаче горе на трибуната", каза Василев и отчете, че й е мъчно за колите на НСО и за охраната.

Парите за лекарите

Лидерът на МЕЧ обърна внимание и че днес ще бъдат отхвърлени трите законопроекта за Закона за лечебните заведения, които да гарантират справедливо заплащане за младите лекари.

"Безпрезедентен акт, три законопроекта, приети с мнозинство на първо гласуване, да бъдат отхвърлени. ГЕРБ и "Ново начало" са в ситуацията - много искахме, но нямахме желание. Те не искат в закон да определят размер навъзнаграждение, който ще струва само 250 млн. на хазната, а по много по-нестабилни и сложни механизми, свързани с бюджета НЗОК или Министерство на здравеопазването да направят един неработещ механизъм, така че нищо да не свършат", посочи още Василев. ОЩЕ: Ротацията и оставката на Киселова: Коалицията се разбра за важен документ