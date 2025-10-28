Ротацията и оставката на Киселова: Коалицията се разбра за важен документ

"Обсъждането на оставката на г-жа Киселова не беше предмет за Съвета за съвместно управление. Съветът взе решение за въвеждането на ротационно председателство, което ще бъде разписано като анекс към коалиционното споразумение", обяви председателят на Съвета проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ по време на брифинг в парламента. Стана ясно, че анексът ще бъде разписан в утрешния ден.

Припомняме, че до ротацията са стигна след изборите в Пазарждик. Първоначално от ГЕРБ поискаха преформатиране на кабинета и смяна на Киселова, а после мандатоносителят и ИТН поискаха от БСП ротация на председателя на парламента, а в неделя социалистите се съгласиха на това и поискаха да бъде разписано като анекс към коалиционното споразумение.

ДПС няма да участва в кадровата политика

На Съвета за съвместно управление са присъствали и представители на ДПС - Ново начало. Йордан Цонев цитира думите на Пеевски и каза, че формацията не участва в управлението, няма да участва и при обсъждане на никакви кадрови въпроси.

"Участваме само в обсъждане на политики и тези политики са важни за хората и нашата политическа линия и затова участваме в този съвет, когато се обсъждат политики", добави още Цонев.

Младите лекари

По време на Съвета за съвместно управление е обсъджан и дневният ред на днешното извънредно заседание, а именно парите за младите лекари.

"Обсъждахме възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване", в болничната медицинска помощ, в това число и възнагражденията на младите лекари. Днешното извънредно заседание считаме за излишно, тъй като решенията, които сме взели, ще бъдат формализирани в бюджетните закони", каза проф. Ангелов.

Той увери, че нивата на възнаграждение, които са обсъждани в публичното пространство, в това число и възнагражденията на младите лекари, ще бъдат постигнати, като бъдат записани в бюджетните закони, които ще бъдат внесени в законовия срок.

Проф. Ангелов бе категоричен, че няма да има нива на трудови възнаграждения, по-ниски от обсъжданите до момента.