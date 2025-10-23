Войната в Украйна:

Радостин Василев за "Лукойл": Тръмп поставя под въпрос националната сигурност на България

23 октомври 2025, 12:46 часа
Действията на Доналд Тръмп по санкциите, наложени на "Роснефт" и "Лукойл" пряко засягат България в негавитен контекст. Засягат националната сигурност на България. В геополитическата война в момента, свързана с Украйна, в срещите между Тръмп и Путин, които няма да се реализират в Унгария, ще пострада националната сигурност на България, свързана с рафинерията", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента във връзка със санкциите на САЩ. 

Той прогнозира, че ще се повиши цената на горивата за крайния потребител, както и да има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия. 

"С решението на Тръмп, на наш партньор се поставя под въпрос националната сигурност на България. По-притеснителното е, че предчувствайки всичко това - в две комисии в парламента, доминирани от ГЕРБ и "Ново начало" и патериците им ИТН и БСП, правят така, че ДАНС, Деньо Денев, пряко подчинен на Пеевски да одобрява и контролира сделка с "Лукойл", добави още Василев.

Според него накрая може да се окаже, че новият собственик е контролиран не от кого да е, а от Пеевски и това управление. ОЩЕ: БНБ се активизира заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и даде оценка на риска за банките ни

Смяната на Киселова

Василев прогнозира, че Борисов може да се откаже от ротацията на Киселова. 

"След последните изказвания на Борисов, че съмнявам, че и Киселова ще бъде махната. От тях нищо не очаквам. Киселова трябва да си подаде оставката незабавно, защото не се справя и е маша в ръцете на Пеевски и Борисов. Няма да покрепипим нито един друг, излъчен от това мнозинство председател", заяви Василев.

Отнетата акредитация на журналист

Радостин Василев коментира и отнетата акредитация за парламента на журналист от ютуб канал. Той заяви, че, ако тя има желание, ще я назначат в МЕЧ за сътрудник. 

"За мен журналистите трябва да имат достъп навсякъде, с изключение на стаите на депутатите и тоалетните и баните", каза още Василев. ОЩЕ: Ще има ли ротация: Партньор на БСП намекна, че Киселова може да бъде сменена

Деница Китанова
