Росен Желязков: Виетнам е важен партньор на България в Югоизточна Азия

25 октомври 2025, 00:15 часа
Росен Желязков: Виетнам е важен партньор на България в Югоизточна Азия

Сътрудничеството между България и Виетнам обсъдиха премиерът Росен Желязков и генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам, който е на посещение у нас. Желязков подчерта, че страната е важен партньор на България в югоизточна Азия и акцентира върху дългогодишните връзки между двете страни, като припомни, че много виетнамски граждани са учили и работили в България. По време на срещата бяха подписани двустранни документи в областта на икономиката, сигурността, информационните технологии, земеделието и здравеопазването.

"Следим с интерес и оценяваме високо забележителния напредък на страната в социално-икономическото развитие, както и важната й роля като фактор за мира и стабилността в района", заяви премиерът Росен Желязков.

"България е първият наш стратегически партньор на Балканите. Убеден съм, че посещението ни ще даде тласък на отношенията между двете страни, ще открие нови възможности за бизнеса и ще повиши конкурентоспособността на икономики ни", каза То Лам, генерален секретар на Виетнамската комунистическата партия.

То Лам се срещна и с председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Тя изрази задоволство, че през последните години стокообменът между двете страни нараства, но отбеляза, че все още има неизползван потенциал.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
