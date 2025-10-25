Росен Желязков: Виетнам е важен партньор на България в Югоизточна Азия

Сътрудничеството между България и Виетнам обсъдиха премиерът Росен Желязков и генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам, който е на посещение у нас. Желязков подчерта, че страната е важен партньор на България в югоизточна Азия и акцентира върху дългогодишните връзки между двете страни, като припомни, че много виетнамски граждани са учили и работили в България. По време на срещата бяха подписани двустранни документи в областта на икономиката, сигурността, информационните технологии, земеделието и здравеопазването.

"Следим с интерес и оценяваме високо забележителния напредък на страната в социално-икономическото развитие, както и важната й роля като фактор за мира и стабилността в района", заяви премиерът Росен Желязков.

"България е първият наш стратегически партньор на Балканите. Убеден съм, че посещението ни ще даде тласък на отношенията между двете страни, ще открие нови възможности за бизнеса и ще повиши конкурентоспособността на икономики ни", каза То Лам, генерален секретар на Виетнамската комунистическата партия.

То Лам се срещна и с председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Тя изрази задоволство, че през последните години стокообменът между двете страни нараства, но отбеляза, че все още има неизползван потенциал.