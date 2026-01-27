Спорт:

Румен Радев: Страната ни трябва да преодолее негативите от прибързано и без подготовка влизане в еврозоната (ВИДЕО)

Страната ни трябва да преодолее негативите от прибързано и без подготовка влизане в еврозоната и в същото време да оползотвори възможностите, които носи членството - това заяви в първата си реч Румен Радев след излизането от президентската институция. Той направи изявлението си по време на тазгодишното издание на Софийския икономически форум.

„Най-важното условие за реална интеграция в ЕС и еврозоната е да изгоним олигархията от властта, да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие. Да върнем прозрачността, отчетността и демократичните пазарни механизми. Да освободим бизнеса от рекета и да създадем среда за инвестиции с висока добавена стойност“, каза той.

„Европа се превърна в заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила. Защото именно в този свят интересите вече не се крият зад ценностите. Системите и правилата рухват, преди да сме установили нови. Дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия и е очевидно ако следваме траекторията на развитие на геополитиката в момента, че ще има и следващи конфликтни сблъсъци, които ще донаместват сферите на влияние. В този свят евтината енергия за Европа е недостъпна, евтиният труд не е гарантиран, евтиният капитал вече го няма“, заяви още Румен Радев.

Той подчерта, че в условията на множество кризи най-силно засегнати са тези страни, които най-неотклонно следват амбициите си да бъдат водещи в сфери като изграждането на зелена икономика и преимущественото използване на зелена енергия. Това е характерно преди всичко за Европа, която значително губи конкурентоспособност в сравнение с други геополитически сили.

По думите му тези слабости на Европа се отчитат и в Стратегията за национална сигурност на САЩ, според която наред с икономическите проблеми, Европа е изправена и пред предизвикателства като свръхрегулации, културен разпад и демографска криза.

В документа на САЩ са отправени и редица препоръки, свързани с възстановяването на суверенитета, промяна на регулаторните режими, възстановяването на свободата на медиите и преосмисляне на отношенията на Европа с Русия.

Елин Димитров
