"С вашата помощ": Бивш кандидат за премиер на ИТН ще връща лева със знамето на "Възраждане" (СНИМКИ)

Бившият кандидат за министър-председател, номиниран от "Има такъв народ" през юли 2021 г. Пламен Николов вече подкрепя тезите на партия "Възраждане" по отношение връщането на лева като валута в България и премахване на еврото, става ясно от публикация в профила му в социалните мрежи.

Припомняме, че тогава ИТН спечелиха предсрочните парламентарни избори и излъчиха Николов като кандидат за премиер. "Страната не е имала премиер като мен досега - амалгама между хуманитарно образование и бизнес опит", твърдеше тогава самият Николов за себе си. В онзи момент той бе изцяло нова фигура в публичния живот, станал известен с фирмата си за внос на шнорхели и плувни очила, а от чисто политическа гледна точка остана в историята с гръмко проваления мандат за съставяне на правителство. Причината - ИТН предложиха структура и състав на еднопартиен кабинет, който бе вкаран дори за гласуване в пленарна зала, но председателката на Народното събрание пак от ИТН Ива Митева скъса документа и оттегли гласуването на точката.

Сега, близо три години и половина по-късно, Николов сподели плакат на партия "Възраждане" и доста любопитни коментари по отношение на еврозоната.

В публикацията си той пише, че "наесен, с нова стара песен, новоизпечен месия отново ще снизходи при нас и ще започне да ни спасява от кризите, както всички подобни преди него, но все така няма да му се получава, защото ще му се наложи да управлява в коалиция, понеже все пак не сме били така мъдри да му гласуваме пълно доверие, давайки му цялата власт". Тук вероятно Николов визира както своята бивша партия ИТН, която искаше самостоятелно цялата власт, така и очакваната поява на президента Румен Радев на партийния терен.

По-интересни обаче са коментарите на Николов за еврото. Под публикацията му попадаме на следните текстове, в които бившият кандидат за премиер се обръща към един от потребителите и обяснява как "с вашата помощ" ще върне лева: