"Ще направим правителство": Кутев отговори Радев ли ще е премиер

Две неща са сигурни до момента. Едното е, че убедително печелим изборите и то за разлика от част от социолозите, които предвиждаха съвсем други неща, наскоро имаше 21% прогноза за нас, а те се оказаха 40%, т.е печелим убедително изборите. Второто е - ние ще направим правителство.

Това обяви Антон Кутев от "Прогресивна България" след победата на изборите.

"Това правителство, дали ще имаме 121 или 122 депутата, зависи преди всичко от избирателите. Така че в момента е рано да се говори за това", обяви Кутев.

Той благодари на всички избиратели, които са ги подкрепили.

ПБ може да има самостоятелно мнозинство

"Ние считаме това за огромна отговорност. Даваме си сметка, че от тук нататък ни чака най-тежкото", заяви политикът.

Той заяви, че в момента е рано да се говори за преговори с други партии, тъй като не е ясно дали "Прогресивна България" има самостоятелно мнозинство.

Кутев обяви, че отсега не може да каже кой ще е председател на Народното събрание, но гарантира, че няма да има "блокажи" и той ще бъде избран бързо.

"Ние дойдохме не защото искаме властта, а за да променим България. Съюзът, който ще търсим, е този, който ще ни позволи да направим двете главни неща - стабилно управление и реформа във ВСС и смяна на главния прокурор", допълни той.

Кутев обяви, че партията му ще търси по-широка подкрепа, но не задължително за правителство, а за изпълнение на социалната реформа, която са заложили в програмата си.

Радев ли ще е премиер?

Той сподели, че е наясно, че това правителство може да падне, ако не изпълни задачите си. Затова хората искат да видят бързи резултати, в рамките буквално на седмици, "иначе нещата ще се обърнат".

Кутев отговори и на въпроса Румен Радев ли ще е министър-председател.

"Това е нещо, което той трябва да каже, но аз не виждам кой друг би бил. Няма никакво съмнение за мен, че той е логичният избор и той ще бъде", заяви Кутев.