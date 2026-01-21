Ще напусне ли Виолета Комитова МЕЧ, за да отиде при Радев? (ВИДЕО)

Дали ще напусне МЕЧ бившият служебен министър Виолета Комитова и ще се присъедини към проекта на Радев. На този въпрос отговори лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента. Той обаче не очаква нито хора, нито гласове от неговата партия да се прелеят в проекта на Радев. Той обаче се обърна към Радев и го призова да се отърве от корупционерите около себе си. "С Весела Лечева, Копринков, Ушев и корупционерите около Радев не можем да работим и му казах, че проявята на смелост е да се отървеш от тези хора", посочи още Василев.

На въпрос как гледа на проекта на Радев, Василев отговори: "Любовно".

Той коментира и "Величие" в 51-ото Народно събрание, като ги сравни с филма "12 маймуни", в който се разказва за лудница. "Тези дойдоха, поразгледаха как стоят нещата в НС, научиха си стаята за една година и сега си тръгват", добави още Василев.

Промените в изборното законодателство

Лидерът на МЕЧ определи промените в Изборния кодекс като саботаж на изборите. "Ние към 23 ч. си тръгнахме от комисията, защото видяхме, че вътре нито има дебат по същество, нито има смисъл да се слушат аргументи от страна на МЕЧ", заяви Василев.

Според него управляващите се опитват да направят 100% машинно гласуване. "Страхът им дали от нови или стари партии е толкова голяма, че са изпаднали в истерия в комисията", добави Василев.

Той заяви, че МЕЧ не са против техниката в изборите, но това не трябва да се прави в последния момент.