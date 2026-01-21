Ще ни преориентира ли Радев геополитически: Социолози заговориха за промяна на партийната система

Социологът Добромир Живков заяви, че Румен Радев не е показал знаци, че държавата трябва да се преориентира геополитически. От друга страна следим реториката на президента - виждаме как той се сближава до образа, който Виктор Орбан има, макар и по-умерен, но не можем да прогнозираме накъде ще се реализира поведението на Радев като политик, коментира Живков в студиото на bTV. Още: Къде ще се позиционира Радев: Тодор Тагарев очаква президентът да вземе гласовете на "Възраждане"

Според него надали промяната на геополитическата обстановка ще бъде в дневния ред на Радев. Въпросът е кой ще доминира - дали геополитическата му позиция за Украйна или обединение по антикорупционните политики, които ще станат тема в следващите месеци, отбеляза Добромир Живков.

Живков смята, че със сигурност ще има вълна от гласуващи на предсрочните избори, но въпросът е до каква степен ще изиграе мобилизационна роля. Вълната тепърва тръгва, но е факт, че ние сме на следващ етап - имахме НДСВ с 43% подкрепа, имахме ГЕРБ през 2009 г. със 114 депутати. Сега Румен Радев има потенциал за по-висок резултат и да се задвижи промяната на политическата машина, каза още социологът.

Снимка: БГНЕС

Социологът Юрий Асланов заяви, че няма основания за прогнози, че се промени геополитическата ориентация на България няма. Няма нищо особено да се мисли в такава посока, посочи Асланов, който се съмнява, че един нов политически лидер може да промени нещо, което е взела инерция и не се ползва с отрицание от гражданите.

"Радев не е някак си специфично оригинален по геополитическите въпроси", коментира Асланов.

Той смята, че Радев има план и скоро ще научим под каква форма ще се яви на предсрочните парламентарни избори. Появата на този нов субект радикално ще преформатира партийната система, очаква Асланов. Той добави, че ще е интересно да се види какво ще стане с по-малките парламентарно представени партии.

Бившият лидер на парламентарната група на "Новото време" от времето на кабинета "Сакскобургготски" Мирослав Севлиевски също не вярва Румен Радев като политически лидер вече да афишира позиция за промяна на геополитическия курс на България. С тези хора, с които смята да направи партия, е в задънена улица промяната на геополитическата посока на България, отбеляза Севлиевски.

Според него Радев ще се опита да направи референдум "за" и "против" корупцията, а не "за" и "против" ЕС и НАТО. Ако Радев излезе с идеята за справедливост, а не за отмъщение, ще стане първа политическа сила и ще сложи край на доминацията на Бойко Борисов, смята Мирослав Севлиевски. Той очаква Радев да бъде най-голямата политическа сила в следващото Народно събрание, но без мнозинство. "Може да има явни и неявни коалиции", каза още Севлиевски.

