Хасан Адемов: Знам за опити за контролиран вот през социалната система

“Вече имаме конкретни сигнали за опити за влияние над уязвими групи с инструменти на социалната система. Ще вземем сериозни мерки.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред журналисти в Благоевград. Един от сигналите е именно от тази област. Според този сигнал служител на социалната система се е опитал да оказва натиск над подпомагани лица. “Аз призовавам всички български граждани, които имат информация за подобни случаи, да информират и сигнализират ръководството на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, защото има злоупотреби и с нейни проекти. Например: “Ще ви включим в програми за заетост, ако гласувате по определен начин“. Сигналите са за опити за контролиран вот”, допълни Адемов.

Нулева толерантност към изборен натиск

Той допълни, че тези практики не са нови, но сега има твърда решимост МТСП да ги спре.

Министър Адемов специално посети обитателите на Дома за стари хора “Света Петка“ в Благоевград, за да се увери, че никой не оказва натиск върху тях със заплахи, че ако не гласуват по определен начин, ще загубят мястото си. “За нас това е важно, защото всички тези домове могат да бъдат подвластни на контролиран вот”, заяви Адемов.

Социалният министър допълни, че лично е проверил протоколите за гласуване на живеещите в Дома от последните избори и няма данни за контролиран вот. “Тук хората са гласували свободно, но имаме данни, че не навсякъде е така“, допълни той.

Снимка МТСП

В Благоевград социалният министър се срещна със структурите на МТСП в Югозападния район за планиране, за да им даде ясни насоки за нулева толерантност към използването на социалната система за контролиран и корпоративен вот.

Това е поредната среща на Адемов и екипа му в шестте района за планиране, като до началото на предизборната кампания ще бъдат обиколени всички.

Ще има изненадващи проверки

“След като приключим проверките и посещенията в регионите, ще започнем с изненадващи проверки, за да можем да превантираме контролирането на вота на българските избиратели”, допълни той.

Министър Адемов категорично заяви пред служителите на МТСП, че ще бъдат защитени при опит да им бъде оказван натиск да влияят на избирателите.

“Те ще бъдат защитени. Но ако позволят да бъдат подвластни на един или друг местен авторитет, на политически лидери или на когото и да било, ще бъдем абсолютно безпристрастни и безкомпромисни”, допълни Адемов.

Ще има надбавки за бедни и самотни родители

Министърът се спря и на възможностите за подкрепа на най-уязвимите. В началото на следващата седмица започва раздаване на пакети с 11 хранителни продукти за най-уязвимите. Преди ден правителството взе решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери.

Той подкрепи инициативата великденските и коледните надбавки да бъдат регламентирани в закон и припомни, че внесеният в парламента законопрект е разработен от експертите в МТСП по инициатива на председателя на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.

“Така веднъж завинаги предизборното, предколедното и предвеликденското наддаване на политически партии и лидери за разпределяне на публични средства ще приключи”, каза Адемов.

Той поясни, че с предложените текстове кръгът на хората, които ще получават тези надбавки, се разширява и ще включва не само пенсионери, но и хора с увреждания, хора в затруднена ситуация, самотни родители и други.